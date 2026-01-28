Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र सुन्न! विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन, राज्यावर शोककळा

Ajit Pawar Passed Away: महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक मोठी हानी झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज बारामती येथे घडलेल्या विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते बारामतीला आले होते, तेव्हा ही भयावह घटना घडली. या अपघाताने संपूर्ण राज्य हादरले असून, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे..अजित पवार खासगी विमानाने बारामतीला येत होते. विमान बारामती विमानतळावर उतरण्याच्या प्रक्रियेत असताना अचानक नियंत्रण सुटले. धावपट्टीवरून विमान घसरले आणि त्याचा मोठा भाग पूर्णपणे नष्ट झाला. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या सुरक्षारक्षकांना गंभीर दुखापत झाली. विमानातील एकूण सहा व्यक्तींचा जागीच मृत्यू झाला, ज्यात काही प्रवासी आणि क्रू सदस्यांचा समावेश आहे. अपघात इतका भयंकर होता की, विमानाचे अवशेष विखुरले गेले आणि धूर निघत असल्याचे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे..घटनास्थळी तातडीने मदतकार्य सुरू झाले. स्थानिक पोलिस, अग्निशमन दल आणि वैद्यकीय टीमने जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवले. मात्र, दुर्दैवाने सहा जणांना वाचवता आले नाही. या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप जाहीर झालेले नाही, परंतु तज्ज्ञांच्या मतानुसार, हवामानातील अचानक बदल, पायलटचा चुकीचा निर्णय किंवा विमानातील काही तांत्रिक दोष हे यामागील संभाव्य घटक असू शकतात..अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख नेते होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांची ओळख होती आणि ते सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होते. बारामती हे त्यांचे मूळ गाव असल्याने, तेथील निवडणुकीत त्यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित होता. या अपघाताने बारामतीसह संपूर्ण राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी या घटनेवर दु:ख व्यक्त केले आहे, जरी अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप येणे बाकी आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे बदलले आहे, कारण अजित पवार यांचे योगदान महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण होते..अपघाताचे तपशीलवार तपास सुरू असून, लवकरच कारण स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनाने एका युगाचा अंत झाल्यासारखे वाटते. त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी ही मोठी हानी आहे, आणि राज्य सरकारला या घटनेची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.या अपघाताने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. अजित पवार यांचे राजकीय कारकीर्द लांबलचक होती, ज्यात ते विविध पदांवर कार्यरत राहिले. बारामतीतील स्थानिक निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव मोठा होता.एकंदरीत, ही घटना केवळ एक अपघात नसून, राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठा धक्का आहे. अपघाताच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर हाहाकार माजवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.