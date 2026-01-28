पुणे

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र सुन्न! विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन, राज्यावर शोककळा

Ajit Pawar Passed Away: बारामतीत प्रचारासाठी आलेल्या प्रवासादरम्यान लँडिंगवेळी घडलेल्या भीषण विमान अपघातात अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणातच नव्हे तर सामान्य जनतेच्या मनातही प्रचंड शोककळा पसरली
Maharashtra in Shock as Deputy Chief Minister Ajit Pawar Dies in Tragic Plane Crash

Ajit Pawar Passed Away: महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक मोठी हानी झाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज बारामती येथे घडलेल्या विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ते बारामतीला आले होते, तेव्हा ही भयावह घटना घडली. या अपघाताने संपूर्ण राज्य हादरले असून, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.

