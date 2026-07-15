पुणे

Pune: वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिद्ध न झाल्याने ९० लाख रुपयांच्या भरपाईची तक्रार फेटाळली; राज्य ग्राहक आयोगाचा आदेश

Maharashtra Consumer Commission Rejects ₹90 Lakh Compensation Claim: वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे नमूद करत राज्य ग्राहक आयोगाने ९० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची तक्रार फेटाळली.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: गर्भपातानंतर गर्भाशयात राहिलेले गर्भाचे अंश काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया करताना महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या पतीने रुग्णालय व डॉक्टरांविरोधात वैद्यकीय निष्काळजीपणाबद्दल मागितलेली ९० लाख रुपये नुकसान भरपाई तक्रार महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली. तक्रारदार पतीने रुग्णालय व डॉक्टरांचा वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा दाखल केला नाही, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आणि यापूर्वी जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिलेला निर्णय कायम केला.

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