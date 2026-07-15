Pune: वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिद्ध न झाल्याने ९० लाख रुपयांच्या भरपाईची तक्रार फेटाळली; राज्य ग्राहक आयोगाचा आदेश

पुणे: गर्भपातानंतर गर्भाशयात राहिलेले गर्भाचे अंश काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया करताना महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या पतीने रुग्णालय व डॉक्टरांविरोधात वैद्यकीय निष्काळजीपणाबद्दल मागितलेली ९० लाख रुपये नुकसान भरपाई तक्रार महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोगाने फेटाळून लावली. तक्रारदार पतीने रुग्णालय व डॉक्टरांचा वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा दाखल केला नाही, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आणि यापूर्वी जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिलेला निर्णय कायम केला..राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष एस. पी. तावडे आणि सदस्य विजय प्रेमचंदांनी यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला. भुलीच्या औषधांची प्रमाणापेक्षा जास्त मात्रा दिल्याचा (ओव्हरडोस) आरोप तक्रारदारांनीच सिद्ध करायला हवा होता. तक्रारदारांनी पत्नीच्या आरोग्याची संपूर्ण माहिती संबंधित डॉक्टरांना दिली नव्हती. तक्रारदारांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावे, तज्ज्ञांचे म्हणणे दाखल केले नाहीत. महिलेचा मृत्यू ही दुःखद घटना आहे; परंतु तिच्या मृत्यूस रुग्णालय व डॉक्टर जबाबदार असून, त्यांनी त्रुटीयुक्त सेवा दिली, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, उलट ससून रुग्णालयाच्या तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने संबंधित डॉक्टरांनी कोणताही वैद्यकीय निष्काळजीपणा केला नसल्याचा स्पष्ट अहवाल दिला आहे, असे आयोगाने निकालात नमूद केले आहे..Pune: श्री संत गोरोबाकाका पालखी रथाच्या बैलावर वळूचा हल्ला; रात्रभर जागून बैलांचे केले संरक्षण; वडगाव निंबाळकर येथे घडला थरार; उपचारानंतर सकाळी बैलजोडी सुखरूप मार्गस्थ.या प्रकरणात वानवडी येथील रुग्णालय व त्यातील महिला डॉक्टरविरोधात एका व्यक्तीने ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती. तक्रारदारांच्या पत्नीचा एप्रिल २०२० मध्ये गर्भपात करण्यात आला होता. त्यानंतर महिलेला मासिक पाळीचा त्रास चालू राहिल्याने डॉक्टरांनी तपासणी केली असता गर्भाशयात गर्भाचे काही अंश राहिले असल्याचे आढळून आले. ते काढून टाकण्यासाठी तातडीने एक शस्त्रक्रिया करावी लागेल, असे सांगितले. त्यानुसार तक्रारदारांच्या पत्नीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर अचानक पत्नीची प्रकृती ढासळली आणि त्या कोमात गेल्या. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यात आले आणि तिथे लाइफ सेव्हिंग उपचार लगेचच सुरु केले. मात्र दुसऱ्या दिवशी तक्रारदारांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला..चाचण्या न करता शस्त्रक्रिया केल्याने मृत्यू झाल्याचा दावा भूलीचा ओव्हरडोस झाल्याने आणि कोणत्याही चाचण्या न करता शस्त्रक्रिया केल्याने पत्नीचा मृत्यू झाला, असा आरोप करून रुग्णालय व महिला डॉक्टरांविरोधात पतीने वैद्यकीय निष्काळजीपणाची तक्रार पोलिसांत दिली आणि उपचार खर्च व नुकसान भरपाईपोटी ९० लाख रुपये भरपाईचा दावाही ग्राहक आयोगात दाखल केला..राज्यात पुढील ४-५ दिवसात तुरळक आणि मध्यम स्वरुपाचा पाऊस; २१ जुलैनंतर तीव्रता वाढणार.भुलीचा ओव्हरडोस नव्हता या प्रकरणात ससून रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ वैद्यकीय समितीने अहवाल दिला की, भुलीचा ओव्हरडोस नव्हता आणि कोणताही वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला नाही. येथील ग्राहक आयोगाने तक्रार फेटाळून लावल्याने तक्रारदाराने राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. रुग्णालय व महिला डॉक्टरतर्फे ॲड. रोहित एरंडे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणाची तक्रार दाखल करताना त्याच्या समर्थनार्थ तज्ज्ञ व्यक्तीचे मत दाखल केलेले नाही. भुलीच्या औषधांचा ओव्हरडोस झाल्याचा तक्रारदारांचा आरोप चुकीचा असून, सर्व चाचण्या केल्यानंतरच शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे ही तक्रार फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद ॲड. एरंडे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.