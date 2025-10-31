Sugar Factory : राज्यातील साखर कारखान्यांना निधी भरण्यास मुदतवाढ

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊसगाळपावर आधारित विविध निधींच्या भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसह लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठीच्या निधीतील काही हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी साखर आयुक्तालयाकडून घेण्यात आला. मात्र, त्यासाठी हमीपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे..वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून (विस्मा) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतीच निधी भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीत साखर कारखान्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.त्यावर साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी शुक्रवारी आदेश जारी करून मुदतवाढ मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. नवीन आदेशानुसार, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील प्रति मेट्रिक टन दहा रुपयांपैकी पाच रुपये आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीतील प्रति मेट्रिक टन दहा रुपयांपैकी सात रुपये भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे..परवाना अर्जासोबत एवढा निधी भरावा लागणारमुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे पाच रुपये, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीचे तीन रुपये, पूरग्रस्त निधीचे पाच रुपये, आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधीचे ५० पैसे, अशा प्रमाणात एकूण प्रति टन साडे तेरा रुपयांचा निधी साखर कारखान्यांना परवाना अर्जासोबत भरावा लागणार आहे..हमीपत्र सादर करणे बंधनकारकगाळप परवाना मिळविण्यासाठी संबंधित कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीतील उर्वरित रकमेसाठी लेखी हमी साखर आयुक्तालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या हमीपत्रात ३१ मार्च २०२६ पूर्वी सर्व थकबाकी पूर्ण भरण्याची स्पष्ट हमी देणे आवश्यक असल्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.