पुणे

पाणीसाठा

पाणीसाठा
Published on

गोसीखुर्द ३०.६१ ६२.२७%
तोतलाडोह २८.४३ ६४.४३%
पैठण (जायकवाडी) ९७.८६ ९३.६४%
मांजरा २.६३ १५.५१%
येलदरी २१.९४ ६१.३४%
विष्णुपुरी २.८१ ९५.२०%
भंडारदरा १०.९४ ९९.०३%
मुळा २२.७४ ८४.८६%
निळवंडे-२ ८.३० ९९.५१%
हतनूर ९.६८ ५५.२९%
दारणा ६.६५ ९२.९७%
गंगापूर ५.१० ९०.०४%
गिरणा २१.३४ ९९.२२%
वैतरणा (ज. वि. प्रकल्प) ११.१४ ८८.३९%
दूधगंगा २३.५२ ९२.१९%
राधानगरी ८.२८ ९८.९२%
नीरा देवघर ११.८७ ९९.५७%
डिंभे १२.८६ ९४.९४%
भामा आसखेड ८.०४ ९८.७३%
चासकमान ८.५३ १००.००%
माणिकडोह ८.७७ ७९.२९%
पवना ९.६१ १००.००%
भाटघर २३.७५ १००.००%
खडकवासला ३.०३ १००.००%
पानशेत १०.९७ १००.००%
वरसगाव १३.२६ १००.००%
गुंजवणी ३.३९ ९१.७४%
टेमघर ३.८१ १००.००%
वारणा ३१.८६ ९०.७६%
धोम १३.३१ ९८.३४%
कोयना ९७.४८ ९२.२३%
उरमोडी ९.४९ ९५.१४%
वीर ९.८४ १००.००%
भीमा (उजनी) ११७.१८ ९९.८९%
तिल्लारी १४.३८ ८७.७४%
भातसा ३२.०९ ९२.८६%
निम्न चोंढे ०.१० ८३.१५%
तानसा ६.४८ ९९.३५%
ऊर्ध्व घाटघर ०.१६ ७३.७४%

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