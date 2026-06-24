पुणे

पाणीसाठा

पाणीसाठा
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उजनी
आजचा एकूण पाणीसाठा
- १४०७.२६ दशलक्ष घनमीटर
- ४९.६९ टीएमसी

आजचा उपयुक्त पाणीसाठा
- उणे ३९५.५५ दशलक्ष घनमीटर
- उणे १३.९७ टीएमसी

उपयुक्त पाणीसाठ्याची टक्केवारी
- उणे २६.०७

सात मध्यम प्रकल्पांतील आजचा उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये) व कंसात टक्केवारी
- एकरूख १.०४ (४८.२५)
- हिंगणी पा. ०.२१ (१८.२४)
- जवळगांव ०.२२ (२१.००)
- मांगी ०.२९ (२७.५५)
- आष्टी ०.५२ (६३.४५)
- बोरी ०.०७ (९.७०)
- पिंपळगाव ढाळे -०.०४ (-१०.२४)
- एकूण २.३० (३१.८८)

भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांंवर एक दृष्टिक्षेप
- एकूण बंधारे ः २४
- एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ः ७३८.८७ दशलक्ष घनफूट
- एकूण उपुयक्त पाणीसाठ्याशी टक्केवारी ः १४.०४
- कोरडे बंधारे ः उचेठाण, अरळी

सीना नदीवरील बंधाऱ्यांवर एक नजर
- एकूण बंधारे ः २४
- एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ः २२.९६ दशलक्ष घनफूट
- एकूण उपयुक्त पाणीसाठ्याशी टक्केवारी ः १
- कोळेगाव, शिरापूर, अर्जुनसोंड, नंदूर वगळता उर्वरित सर्व बंधारे कोरडे

लघु पाटबंधारे तलावांतील पाणीसाठ्याची स्थिती
- एकूण तलाव ः ५६
- एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ः ५.३७ दशलक्ष घनमीटर
- एकूण उपयुक्त पाणीसाठा ः १८९.६३ दशलक्ष घनफूट
- एकूण उपुयक्त पाणीसाठ्याशी टक्केवारी ः ४.१७
- कोरडे पडलेले तलाव ः ४६
- पाणीसाठा असलेले तलाव ः १०

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