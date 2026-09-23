Pune News : महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख; प्रमाणपत्रासाठी १.०५ लाख अर्ज, यवतमाळ सर्वाधिक; पुण्यात ३,६८७ अर्ज

- नरेंद्र साठेपुणे - शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र अधिकृत ओळख देण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या प्रमाणपत्रासाठी राज्यातून आत्तापर्यंत एक लाख पाच हजार ४१६ अर्ज कृषी विभागाकडे आले आहेत. महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा स्वतंत्रपणे लाभ मिळावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कृषी सेवा, कर्ज, विमा आणि अन्य योजनांसाठी त्यांची अधिकृत नोंदही या माध्यमातून होणार आहे..महिला शेतकऱ्यांना केवळ शेतीतील योगदानापुरते मर्यादित न ठेवता शासकीय योजनांमध्ये स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक नऊ हजार ८९७ अर्ज आले असून, छत्रपती संभाजीनगर सात हजार ६४४, बुलडाणा सहा हजार १७६, नाशिक पाच हजार ९०९ आणि जालना पाच हजार ४३१ या जिल्ह्यांचा त्यापाठोपाठ क्रमांक आहे..पुणे जिल्ह्यात तीन हजार ६८७ अर्ज दाखल झाले आहेत. सर्वात कमी अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल झाले असून त्यांची संख्या ८३३ आहे. त्यापाठोपाठ रत्नागिरीत ९३९, सांगलीत एक हजार १७८, भंडाऱ्यात एक हजार १८२ आणि कोल्हापुरात एक हजार २२१ अर्ज दाखल झाले आहेत..जिल्हा, तालुकास्तरावर मोहीम...वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात असतानाच राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानात पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करून प्रमाणपत्र देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ही संख्या अधिकाधिक वाढण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर विशेष मोहीम राबवली जाणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले..सर्वाधिक अर्ज असलेले दहा जिल्हे...जिल्हा - अर्जांची संख्यायवतमाळ - ९,८९७छत्रपती संभाजीनगर - ७,६४४बुलडाणा - ६,१७६नाशिक - ५,९०९जालना - ५,४३१नांदेड - ५,२४८बीड - ५,०१६जळगाव - ४,४६६परभणी - ४,०३४पुणे - ३,६८७.महिला शेतकरी प्रमाणपत्र योजनेला राज्यात खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एक लाखांपेक्षा जास्त महिला शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. या प्रमाणपत्रांमुळे महिला शेतकऱ्यांना त्यांची स्वतःची वेगळी ओळख आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे. महिला सक्षम झाल्याशिवाय शेतीचा खरा विकास होऊ शकत नाही.- सूरज मांढरे, कृषी आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.