सोलापूर जिल्हा युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाच्या अध्यक्षपदी उमेश चव्हाण

सांगोला, ता. २१ : महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ संचलित जिल्हा माध्यमिक शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची नूतन कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यामध्ये उमेश चव्हाण यांची जिल्हाध्यक्षपदी तर श्रीकृष्ण कोळी यांची सचिवपदी एकमताने निवड करण्यात आली.
माध्यमिक स्तरावरील शारीरिक शिक्षण विषयाचे प्रश्न सोडविणे, शिक्षकांचे विविध प्रश्न मांडणे तसेच विषयाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महासंघ कार्यरत आहे. राज्यभर जिल्हा व तालुका कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया सुरू असून, त्याअंतर्गत जिल्हा कार्यकारिणीची निवड पार पडली. जिल्हा उपाध्यक्षपदी मनीष नाईकनवरे व नागेश पाटील, कार्याध्यक्षपदी सचिन गोतसूर्य, सहसचिवपदी अमोल मिरगणे व नेताजी पवार, खजिनदारपदी राजेंद्र चव्हाण यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा संघटकपदी शुभम तकिक, अमोल पवार, अहमद मुलाणी, सोमनाथ चव्हाण व किशोर सुळ यांची निवड झाली.
तसेच जिल्हा सदस्य म्हणून तात्यासाहेब साठे, विजय दत्तू, राहुल हजारे, प्रशांत बाबर, जितेंद्र भालेराव, वैभव राऊत, रोहित सुरवसे, प्रदीप शिर्के व आनंद देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुखपदी नामदेव खारे तर प्रसिद्धी सचिवपदी पंचाक्षरी स्वामी व श्याम आरगडे यांची निवड झाली आहे. ही निवड प्रक्रिया महासंघाचे संस्थापक संदीप मनोरे व राज्य सचिव प्रा. तायाप्पा शेंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच जिल्हा मार्गदर्शक प्रदीप नवले व अंकुश आडकिले यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
