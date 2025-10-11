पुणे

Maharashtra Health : राज्यात मोफत रुग्णवाहिका सेवा; नोव्हेंबरपासून १७५६ अद्ययावत रुग्णवाहिका कार्यान्वित

New Ambulances : महाराष्ट्र शासनाचा आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचा (MEMS 108) नवा प्रकल्प नोव्हेंबरपासून खासगी भागीदारीतून सुरू होत असून, या अंतर्गत १,७५६ अद्ययावत ॲम्ब्युलन्सद्वारे तातडीच्या रुग्णांना मोफत सरकारी रुग्णालयात सेवा पुरविली जाईल.
पुणे : राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेच्‍या प्रकल्पाअंतर्गत ‘सुमीत एसएसजी’, ‘अपोलो हॉस्पिटल्सच्‍या ‘यूअरलाइफ’ आणि ‘अपोलो मेडस्किल्स’च्या माध्‍यमातून मोफत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस १०८) नोव्‍हेंबरपासून सुरू होईल. या अंतर्गत राज्‍यात एक हजार ७५६ अद्ययावत सुविधा असलेल्‍या रुग्‍णवाहिका खरेदी करून त्‍याद्वारे तातडीच्‍या रुग्‍णांना सरकारी रुग्‍णालयात मोफत सेवा पुरविली जाईल, अशी माहिती ‘सुमीत एसएसजी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधांशू करंदीकर यांनी दिली.

