Maharashtra Health : राज्यात मोफत रुग्णवाहिका सेवा; नोव्हेंबरपासून १७५६ अद्ययावत रुग्णवाहिका कार्यान्वित

पुणे : राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेच्या प्रकल्पाअंतर्गत 'सुमीत एसएसजी', 'अपोलो हॉस्पिटल्सच्या 'यूअरलाइफ' आणि 'अपोलो मेडस्किल्स'च्या माध्यमातून मोफत आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस १०८) नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. या अंतर्गत राज्यात एक हजार ७५६ अद्ययावत सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका खरेदी करून त्याद्वारे तातडीच्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात मोफत सेवा पुरविली जाईल, अशी माहिती 'सुमीत एसएसजी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधांशू करंदीकर यांनी दिली. .यावेळी 'यूअरलाईफ'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. करुणाकर क्झोक्झो, 'अपोलो मेडस्किल्स'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीनिवास राव पुलिजाला उपस्थित होते. पुढील दहा वर्षे प्रकल्प सुरू राहणार असून त्यात राज्य सरकारची ४९ टक्के, तर खासगी भागधारकांची ५१ टक्के गुंतवणूक आहे. खासगी भागीदारांपैकी 'सुमीत'कडून ५५ टक्के (१६०० कोटी रुपयांची), तर उरलेली ४५ टक्के गुंतवणूक भारत विकास ग्रुप (बीव्हीजी) यांची आहे. रुग्णवाहिकांमध्ये दोन हजार ३०० डॉक्टरांसह एकूण चार हजार ५०० प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी, चालक यांचा समावेश असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत शहरात २० मिनिटांत रुग्णापर्यंत रुग्णवाहिका पोहोचेल, अशी माहिती करंदीकर यांनी दिली. सध्या राज्यात 'बीव्हीजी'कडून आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा (डायल १०८) पुरविली जाते. त्याद्वारे राज्यात ९३७ रुग्णवाहिका आहेत. यासंदर्भात करंदीकर म्हणाले, ''हा प्रकल्प 'बीव्हीजी'समवेत राबविण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येतील..नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यात प्रकल्प सुरू होईल. त्यानंतर 'बीव्हीजी'च्या जुन्या रुग्णवाहिका सेवेतून बाद करून नवीन रुग्णवाहिका कार्यान्वित होतील. तसेच, रुग्णवाहिकेद्वारे आपत्कालीन रुग्णाला जवळच्या अतिदक्षता सेवा असलेल्या शासकीय रुग्णालयात घेऊन जाण्यात येईल. दहा वर्षानंतर हा प्रकल्प शासनाकडे सुपूर्त केला जाईल.'' प्रकल्पाचा एकत्रित खर्च किती आहे, प्रत्येक रुग्णवाहिकेमागे कंपनीला किती पैसे मिळतील? याबाबत माहिती देण्याचे त्यांनी टाळले.