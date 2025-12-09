Pune Water Issue : महर्षीनगरात पुन्हा दूषित पाणीपुरवठा; काळपट, गढूळ पाणी पोटाच्या आजारांना आमंत्रण; नागरिकांमध्ये संताप!

स्वारगेट : स्वारगेट पाणी पुरवठा विभागांतर्गत येणाऱ्या महर्षीनगर परिसरात गेल्या आठ दिवसांपासून नळांमधून येणारे पाणी दूषित स्वरूपात येत असल्याने स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आठवडाभरापासून सुरू असलेली ही समस्या आता अधिक वाढली असून पाणी पूर्णपणे अस्वच्छ, काळपट, गढूळ दिसत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. जुलै २०२५ मध्ये हा प्रश्न उद्भवल्यावर सकाळने यावर प्रकाश टाकत जीवनदायी की जीवघेणे? या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते..चाळ क्रमांक ६१, ६२, ६३, ८८ आणि ८९ या भागांमध्ये ही समस्या सतत जाणवत असून सकाळी ९ वाजल्यानंतर पाणी अधिकच खराब स्वरूपात येते, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली. गढूळ, काळपट आणि वास येणारे हे पाणी पिण्यास तर अयोग्य आहेच, पण अंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी देखील याचा वापर करणे कठीण आहे. अशा प्रकारचे अशुद्ध पाणी अनेक आरोग्यविषयक समस्या निर्माण करू शकते. या पाण्यामुळे अतिसार, पोटाचे आजार, त्वचारोग, डोळ्यांचे आजार यांचा धोका वाढतो असे डॉक्टर सांगत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. एका बादलीत टाकलेले पाणी एवढे स्वच्छ दिसते की तळही दिसतो, मात्र हे दुषित पाणी दुसऱ्या बादलीत टाकल्यावर त्यातील गढूळपणा, मळकटपणा आणि काळसर रंग स्पष्टपणे दिसून येतो..Pune Ramesh Dyeing Fire : पुण्यातील प्रसिद्ध रमेश डाईंग दुकानाला भीषण आग; साहित्य पूर्णपणे जळून खाक.प्रतिक्रियागेल्या ८ दिवसांपासून हा त्रास सुरु आहे. सध्या मेडिक्लोर टाकूनच हे पाणी पिण्यास सुरु आहे. मात्र यातूनही धोका आहे. या आधी जुलै २०२५ मध्येही अगदी अशीच समस्या निर्माण झाली होती. त्यावेळीही सकाळमधून यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. मात्र, पुन्हा ही समस्या उद्भवली आहे.- राजेश बेल्हेकर, स्थानिक नागरिकपाणीपुरवठा विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून पाण्याच्या वॉल्व्हची स्वच्छता करण्यात आली आहे. आता परत दूषित पाणीपुरवठा झाल्यास क्षेत्रिय कार्यालय आणि पाणीपुरवठा विभाग हा प्रश्न समन्वयातून मार्गी लावेल. -गणेश गिते, कनिष्ठ अभियंता, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.