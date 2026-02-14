पुणे

Mahashivratri : महाशिवरात्रीमुळे उपवासाच्या पदार्थांना मागणी; शेंगदाण्याच्या भावात वाढ; साबुदाणा, भगर स्वस्त, आवक जास्त

महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासासाठी लागणाऱ्या भगर, साबुदाणा आणि शेंगदाणा या पदार्थांना मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड - महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासासाठी लागणाऱ्या भगर, साबुदाणा आणि शेंगदाणा या पदार्थांना मागणी वाढली आहे. मागणी जास्त असल्याने शेंगदाण्याच्या भावात क्विंटलमागे दोन ते तीन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे, तर मागणीच्या तुलनेत आवक जास्त होत असल्यामुळे घाऊक बाजारात साबुदाणा व भगरीचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.

