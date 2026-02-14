Mahashivratri : महाशिवरात्रीमुळे उपवासाच्या पदार्थांना मागणी; शेंगदाण्याच्या भावात वाढ; साबुदाणा, भगर स्वस्त, आवक जास्त

मार्केट यार्ड - महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासासाठी लागणाऱ्या भगर, साबुदाणा आणि शेंगदाणा या पदार्थांना मागणी वाढली आहे. मागणी जास्त असल्याने शेंगदाण्याच्या भावात क्विंटलमागे दोन ते तीन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे, तर मागणीच्या तुलनेत आवक जास्त होत असल्यामुळे घाऊक बाजारात साबुदाणा व भगरीचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली..मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारात उत्तम प्रतीच्या भगरीला प्रती किलोस १४५ रुपये, तर दोन नंबर मालास १३५ रुपये भाव मिळाला. देशात केवळ तमिळनाडू येथील सेलम भागात साबुदाण्याचे उत्पादन घेतले जाते. तेथून सगळीकडे माल निर्यात होत असतो.बाजारात दररोज साबुदाण्याची ९० ते ११० टनांहून अधिक आवक होत आहे. उत्कृष्ट दर्जाच्या साबुदाण्याला प्रती किलोस ५५ रुपये भाव मिळत आहे, तर, दोन नंबरच्या साबुदाण्याला प्रतिकिलोस ५३ रुपये भाव मिळत आहे..महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा, कर्नाटक आणि छत्तीसगड येथून भगरीचे उत्पादन घेतले जाते. बाजारात दररोज ३० ते ४० टन भगरची आवक होत आहे. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून घुंगरू, स्पॅनिश, जाडा, टिजे शेंगदाणा बाजारात दाखल होत आहे.बाजारात शेंगदाण्याची आवकही चांगली असून दर्जाही चांगला आहे. घाऊक बाजारात घुंगरू १४५ ते १५५ रुपये, स्पॅनिश १५५ ते १७५ रुपये, जाडा ११० ते १२१ रुपये, तर टिजे शेंगदाण्याची १०९ ते ११३ रुपये किलो दराने विक्री सुरू आहे..महाशिवरात्रीमुळे मागणी सातत्याने वाढत असून, उपवासासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी वाढली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा साबुदाण्याचे दर तुलनेने कमी असल्याने त्याला अधिक मागणी आहे. भगरीचे दर सध्या स्थिर असले तरी मागणी अधिक असल्याने किंचित भाववाढ होण्याची शक्यता आहे.- आशिष दुगड, व्यापारी, मार्केट यार्ड.खाद्यतेल निर्मितीसोबत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या निर्यातीमुळे शेंगदाण्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत दर क्विंटलमागे सुमारे दोन ते तीन हजार रुपयांची वाढ नोंदवली गेली असून बाजारात सध्या तुटवड्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक आवक अपुरी पडत असल्याने कर्नाटक व आंध्र प्रदेशातून आवक होत आहे.- गणेश चोरडिया, व्यापारी, मार्केट यार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.