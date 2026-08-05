पुणे

म्हसोबा उत्सव १० ऑगस्टपासून

म्हसोबा उत्सव १० ऑगस्टपासून
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पुणे, ता. ५ ः अखिल म्हसोबा उत्सव मंडई ट्रस्टतर्फे मंडईतील बुरूड आळी येथे १० ते १४ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या म्हसोबा उत्सवात विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे उपाध्यक्ष निवृत्ती जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महोत्सवात रांका ज्वेलर्सचे संचालक फत्तेचंद रांका (व्यापारभूषण), कायनेटिक इंजिनिअरिंग लिमिटेडचे उपाध्यक्ष अजिंक्य फिरोदिया (उद्योगभूषण), संपादक श्रीकांत साबळे (पत्रकारिताभूषण), ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी (कलाभूषण), संगीत दिग्दर्शक अविनाश-विश्वजित (संगीतभूषण) आणि पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थानचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज औसेकर (धार्मिकभूषण) यांच्यासह ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी आणि पोलिस उपनिरीक्षक सुमीत जव्हेरी यांचा विशेष सन्मान होणार आहे. महोत्सवादरम्यान मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळी पाच वाजता पुणे जिल्हा हौशी शरीरसौष्ठव संघटनेच्या मान्यतेने ‘वेनकॉब पुणे श्री २०२६’ ही जिल्हास्तरीय खुली स्पर्धा होईल. महोत्सवासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

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