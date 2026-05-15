पुणे

महाटीईटीतील पात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्रे घेण्याचे आवाहन

Published on

पुणे, ता. १५ : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (महाटीईटी-२०२५) पात्र उमेदवारांना १८ मे ते ८ जून या कालावधीत प्रमाणपत्राचे वाटप केले जाणार आहे. पात्र उमेदवारांनी आवश्यक त्या मूळ कागदपत्रांसह परीक्षा दिलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांच्या कार्यालयाशी स्वतः संपर्क साधावा आणि आपले प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.
‘महाटीईटी-२०२५’ची परीक्षा २३ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी झाली. या परीक्षेतील पेपर क्रमांक एक (इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवी स्तर) आणि पेपर क्रमांक दोन (इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवी स्तर) चा अंतिम निकाल तीन फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध केला होता.
या परीक्षेत पात्र उमेदवारांची पात्रता प्रमाणपत्र त्या-त्या जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक मुंबई यांच्या कार्यालयाकडे देण्यात येत आहेत. पात्रताधारक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी परीक्षा परिषदेच्या ‘http://www.mscepune.in’ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे ओक यांनी सांगितले आहे.

