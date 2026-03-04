मंचर येथील स्कूलमध्ये विज्ञान-गणित-भाषा प्रदर्शन
मंचर, ता. ४ : येथील रयत शिक्षण संस्था संचलित महात्मा गांधी प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे विज्ञान, गणित व भाषा प्रदर्शन उत्साहात पार पडले. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रयोगांमुळे व मॉडेल्समुळे उपस्थितांची दाद मिळाली.
प्रदर्शनाचे उद्घाटन रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य राजाराम बाणखेले, मुख्याध्यापक संजय दवंडे, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य चैत्राली मोरे, शिल्पा खुडे, प्रा. सुहास खेडकर व मुख्याध्यापिका चित्रा बांगर यांच्या हस्ते झाले. डॉ. मधुरा शेटे व डॉ. सुचिता शेटे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी विज्ञान विषयातील विविध प्रयोग, पर्यावरणपूरक प्रकल्प, गणितातील संकल्पनांवर आधारित मॉडेल्स तसेच भाषा विषयातील सर्जनशील उपक्रम सादर केले. प्रत्येक सादरीकरणामध्ये विद्यार्थ्यांची मेहनत, संशोधनवृत्ती व आत्मविश्वास प्रकर्षाने जाणवत होता. यावेळी पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. परीक्षक म्हणून प्रा. व्ही. एम. कोल्हे, एन. एस. बांगर, शिक्षिका ललिता खांडगे, डॉ. उमेश पाटील व प्रा. निकिता काळे यांनी परीक्षण करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर सूचना दिल्या.
मनीषा सोमवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले. पूजा ढोले, सोनाली रणदिवे, सोनल पारेख व आशा दाते यांनी नियोजन केले. प्रदर्शनाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करण्यात आले.
