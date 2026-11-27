सुनील जगताप उरुळी कांचन, ता.२७ :-आयुष्यात अनेक माणसे भेटतात, अनेक नाती निर्माण होतात मात्र आपल्या आयुष्याला आकार देणाऱ्या गुरुजनांचे ऋण आणि त्यांच्या प्रेमळ आठवणी मनाच्या कोपऱ्यात कायमस्वरुपी जपल्या जातात.शिक्षकांनी दिलेले ज्ञान,संस्कार आणि जीवनाची दिशा यांची परतफेड कधीच होऊ शकत नाही असे प्रतिपादन येथील मेमाणे फार्मचे संस्थापक किशोर मेमाणे यांनी केले.ते याच गुरुऋणाची जाणीव आणि कृतज्ञतेची भावना मनात ठेवून महात्मा गांधी विद्यालय,उरुळी कांचन येथील सन १९८० ते १९९० या दशकातील गुरुजनांच्या स्नेहमेळाव्यात आयोजक म्हणून बोलत होते.हा मेळावा भावनिक आणि संस्मरणीय ठरला..यावेळी माजी प्राचार्य टी.जी.कोचेटा अध्यक्षस्थानी होते,माजी शिक्षणाधिकारी प्रभाकर खरात,नवनाथ वणवे,माजी प्राचार्य किसन नेवसे,मासूम सय्यद,देविदास टिळेकर,अलका परदेशी,रमेश केमकर,माजी तांत्रिक विभाग प्रमुख वसंत सिदीड, माजी उपप्राचार्य विलास काशिद यांच्यासह सुमारे १०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते..माजी विद्यार्थ्यांचे स्नेहमेळावे सर्वत्र होत असतात,मात्र ज्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना घडवले,त्यांच्या जीवनाला दिशा दिली,अशा गुरुजनांना एकत्र आणून त्यांच्या आनंदासाठी पुढाकार घेणे,ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने आदर्शवत आहे.१९८० आणि १९९० च्या दशकात महात्मा गांधी विद्यालयात ज्ञानदान करणारे,विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त,संस्कार आणि शिक्षणाची गोडी निर्माण करणारे शिक्षक आज सेवानिवृत्त जीवन जगत आहेत.अनेक वर्षांपासून या गुरुजनांना एकत्र आणून त्यांच्या सहवासात आनंदाचे क्षण निर्माण करण्याची इच्छा माजी विद्यार्थी म्हणून किशोर मेमाणे व त्यांच्या पत्नी शुभांगी मेमाणे यांच्या मनात होती.हुर्डा पार्टीच्या हंगामाचे निमित्त साधत ही इच्छा प्रत्यक्षात साकार झाली..तब्बल ३५-४० वर्षांनंतर एकमेकांना भेटलेल्या गुरुजनांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची लकेर न्यारी होती.जुन्या आठवणींचा पेटारा उघडला आणि शाळेतील प्रसंग,विद्यार्थ्यांच्या खोड्या,अध्यापनातील अनुभव,सहकाऱ्यांसोबतचे क्षण अशा आठवणींना उजाळा मिळाला.हास्य,गप्पा आणि भावनिक क्षणांनी संपूर्ण परिसर आनंदमय झाला.एकेकाळी विद्यार्थ्यांना ज्ञानाच्या वाटेवर चालायला शिकवणारे गुरुजन आज जुन्या सहकाऱ्यांच्या सहवासात बालपणीच्या आठवणींमध्ये रमले होते.त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान पाहून सर्वांनाच समाधान वाटले.हा स्नेहमेळावा केवळ भेटीगाठींचा कार्यक्रम न ठरता गुरु-शिष्य नात्यातील प्रेम,आदर,कृतज्ञता आणि ऋणानुबंध जपणारा एक हृदयस्पर्शी सोहळा ठरला.गुरुजनांना मनःपूर्वक वंदन करत या अविस्मरणीय दिवसाची सांगता झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.