Mahatma Phule Jan Arogya Yojana Expansion: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत आता २३९९ प्रकारच्या आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया मोफत उपलब्ध होतील. आयुष्मान भारत योजनेसोबत एकत्रीकरण, ऑनलाइन प्रक्रिया, बायोमेट्रिक नोंदणी आणि राखीव निधीमुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुणे : राज्यातील प्रत्‍येक गरजू नागरिकाला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देणारी ‘महात्‍मा जोतिराव फुले जन आरोग्‍य योजना’ आणखी प्रभावी झाली असून, त्‍याद्वारे आता नागरिकांना २३९९ प्रकारच्‍या आजारांवर उपचार व शस्त्रक्रिया होतील.

