पुणे : महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत पुणे शहर, पिंपरी - चिंचवड व ग्रामीण भागात मिळून २०० रुग्णालये तर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत ४४५ रुग्णालये आहेत. मात्र, संलग्न रुग्णालयांची संख्या आणखी वाढावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांची बेडची क्षमता, मनुष्यबळ, आवश्यक कागदपत्रे यांच्या तपासणीसाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक आहेत. .मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचाराकरिता अर्थसाह्य करण्यात येते. हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस, अस्थिमज्जा, हात, खुबा, गुडघा प्रत्यारोपण, अंतस्थ कर्णरोपण (कॉकलियर इम्प्लांट) यासाठी ही मदत मिळते. त्याचबरोबर कर्करोग, अस्थिबंध शस्त्रक्रिया, नवजात शिशू, लहान बालकांसंबंधित आजार, रस्ते अपघात, मेंदू आजार, हृदयरोग, डायलिसीस, जळीत रुग्ण आणि विद्युत अपघात, विद्युत जळीत रुग्ण या आजारपणाकरिता मदत करण्यात येते. पुण्यात ४४५ रुग्णालयांमध्ये हे उपचार मिळतात. यासाठी २५ हजार, ५० हजार, एक लाख, जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांचे आजारांनुसार अर्थसाह्य करण्यात येते..Pune Metro: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! गणेशोत्सवानिमित्त रात्री 'या' वेळेपर्यंत चालणार मेट्रो; कसं आहे नियोजन?.मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाशी नवीन रुग्णालय संलग्नीकरण करण्यासाठी तपासणी पथक गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पथकामध्ये बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक अध्यक्षस्थानी असून सदस्यपदी एक सहयोगी प्राध्यापक, एक सहाय्यक प्राध्यापक सदस्य म्हणून तसेच जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे समाजसेवा अधीक्षक प्रतिनिधी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश केला आहे. याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी बी. जे. वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना पाठवले आहे..मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी नवीन रुग्णालय संलग्नीकरण करण्यासाठी 'बी. जे.'च्या प्राध्यापकांचा समावेश असलेले तपासणी पथक गठित केले आहे. पथकाकडून रुग्णालयांच्या तपासणीला सुरुवात देखील झाली आहे.- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय.