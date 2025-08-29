पुणे

Pune Health Update : संलग्न रुग्‍णालयांची संख्‍या वाढणार; मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्‍मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी पुढाकार

Mahatma Phule Yojana : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नव्या रुग्णालयांचे संलग्नीकरण करण्यासाठी पुण्यात बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
पुणे : महात्‍मा फुले जनआरोग्‍य योजनेत पुणे शहर, पिंपरी - चिंचवड व ग्रामीण भागात मिळून २०० रुग्‍णालये तर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत ४४५ रुग्‍णालये आहेत. मात्र, संलग्न रुग्‍णालयांची संख्‍या आणखी वाढावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांची बेडची क्षमता, मनुष्यबळ, आवश्यक कागदपत्रे यांच्या तपासणीसाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकामध्‍ये बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

