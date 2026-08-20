पुणे

संक्षिप्त बातमी - पडसाळी दिव्यांग संघटनेच्या अध्यक्षपदी महावीर मुटकूळे

संक्षिप्त बातमी - पडसाळी दिव्यांग संघटनेच्या अध्यक्षपदी महावीर मुटकूळे
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महावीर मुटकुळे
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दिव्यांग संघटनेच्या अध्यक्षपदी महावीर मुटकुळे
उपळाई बुद्रूक, ता. १७ : प्रहार दिव्यांग संघटनेच्या पडसाळी गाव अध्यक्षपदी महावीर मुटकुळे, तर उपाध्यक्षपदी सविता शिंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र माढा तालुका उपाध्यक्ष गोरख देवकर यांनी दिली. या निवडीबद्दल सरपंच योगेश पाटील, माजी सरपंच दत्तात्रय फरड, तंटामुक्ती अध्यक्ष महेश पाटील, माजी अध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी अभिनंदन केले.

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