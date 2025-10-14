Mahavitaran: पुण्यात ‘महावितरण’ची मोठी फेररचना; ग्राहकसेवा सुधारण्यासाठी आठ नवीन उपविभागांची स्थापना

पुणे : ‘महावितरण’ने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना केली आहे. त्याची पुणे शहरात सोमवारपासून सुरुवात झाल्यामुळे शहरात नव्याने आठ उपविभागांची निर्मिती केली आहे..‘महावितरण’मध्ये उपविभाग व शाखा कार्यालयांद्वारे नवीन वीजजोडणी, मासिक वीजबिल, सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेची नियमित देखभाल, तांत्रिक बिघाडांची दुरुस्ती, वीजबिलांची थकबाकी वसुली, वीजहानी कमी करणे आदी कामे केली जातात..त्यामुळे अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एकावेळी १० ते १२ प्रकारची कामे करावी लागतात. ही रचना सुमारे २५ वर्षांपूर्वीची व त्यावेळच्या ग्राहकसंख्येनुसार होती. मात्र, त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि ग्राहकसेवेवर होत असल्याने व्यवस्थापनाने विशेष समिती स्थापन करून कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून पुनर्रचनेचे प्रारूप तयार केले आहे. या पुनर्रचना करून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली आहे..शहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागांतील ग्राहकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रानुसार उपविभाग व शाखा कार्यालयांची फेररचना केली आहे. याबरोबरच ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित केली आहे..‘महावितरण’च्या रास्ता पेठ व गणेशखिंड शहर मंडलांतर्गत पुणे महानगराचा भाग येतो. या शहरी भागातील ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी पूर्वी २९ उपविभाग होते. आता वीजपुरवठा आणि बिलिंगसाठी स्वतंत्र उपविभाग झाल्याने आठ उपविभागांची नव्याने निर्मिती झाली आहे. पुणे ग्रामीण मंडलांतर्गत उपविभागांची संख्या १५ असून तिथेही कामकाजात बदल केला आहे..Mahavitaran News : महावितरणकडून ग्राहक सेवा कार्यालयांची पुनर्रचना; महिनाभरात आढावा घेऊन अंतिम मसुदा एक नोव्हेंबरपासून राज्यात लागू.पुनर्रचनेतील बदल असे...देखभाल आणि दुरुस्ती उपविभागातील अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी वीजयंत्रणेची देखभाल व दुरुस्तीची कामे, नवीन वीजयंत्रणा उभारणे, वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींचे निवारण आणि वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची कामे करतील. महसूल व देयके उपविभागातील अभियंते, कर्मचारी नवीन वीजजोडणी, बिलिंग तक्रारींचे निवारण, थकबाकी वसुली, वीजचोरी रोखणे आदी कामे करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.