पुणे

Mahavitaran: पुण्यात ‘महावितरण’ची मोठी फेररचना; ग्राहकसेवा सुधारण्यासाठी आठ नवीन उपविभागांची स्थापना

Pune Mahavitaran restructures service subdivisions: पुण्यात महावितरणने ग्राहकसेवा उपविभाग आणि शाखा कार्यालयांची फेररचना केली आहे. आठ नवीन उपविभागांची निर्मिती करून शहरातील ग्राहकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Mahavitaran

Mahavitaran

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘महावितरण’ने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना केली आहे. त्याची पुणे शहरात सोमवारपासून सुरुवात झाल्यामुळे शहरात नव्याने आठ उपविभागांची निर्मिती केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Power
mahavitaran
Electricity
Bill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com