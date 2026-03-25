Mahavitaran: महावितरणच्या वीज सेवांचा डिजिटल धमाका! बिल पाहणे, भरने आणि तक्रार नोंदवणे आता व्हॉट्सॲपवर शक्य

पुणे : वीज ग्राहकांना आता वीजबिल पाहण्यापासून भरण्यापर्यंतच्या सर्व सुविधा महावितरणने 'व्हॉट्सॲप'वर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ग्राहकांनी या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे..राज्यात महावितरणचे तीन कोटी १२ लाखांहून अधिक वीजग्राहक आहेत. तर पुणे परिमंडलात वीजग्राहकांची संख्या ३९ लाखांच्या आसपास आहे. या सर्व ग्राहकांना १३ मार्चपासून महावितरणने व्हॉट्सॲप सेवा उपलब्ध करून दिली आहे..महावितरणचे वीज बिल डाऊनलोड करण्यासाठी आता लॉगिन करावे लागणार.व्हॉट्सॲपवरील सुविधाग्राहक सध्याचे वीजबिल पाहू शकतात आणि तिथूनच थेट भरणाही करू शकतात. त्यासाठी डेबिट कार्ड, युपीआय आदी पर्याय विचारले जातात.व्हॉट्सॲपवरून डिजिटल बिल (ई-बिल) डाऊनलोड करण्याची सोय, बिल भरल्यानंतर त्याची पावतीही तत्काळ मिळवता येईल.वीजपुरवठा खंडित होणे किंवा बिल तसेच इतर तांत्रिक समस्यांबाबतची तक्रार व्हॉट्सॲपवर नोंदवता येईल. त्या तक्रारीची सद्यःस्थितीही तपासता येईल.नवीन वीज जोडणीसाठी केलेल्या ऑनलाइन अर्जाची सद्यःस्थिती काय आहे, हे ग्राहकांना घरबसल्या समजेल.'गो-ग्रीन' योजनेत ग्राहक येथूनच सहभागी होऊ शकतात किंवा बाहेर पडू शकतात.ग्राहकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी 'इंटरॲक्टिव्ह चॅटबॉट' उपलब्ध..'ब्ल्यू टीक असल्याची खात्री करामहावितरणकडून व्हॉट्सॲप अपडेट्ससाठी ९१६७७७७७९१ हा क्रमांक अधिकृतपणे वापरला आहे. ग्राहकांनी या नंबरला 'Hi' संदेश टाइप करून त्यानंतर आपल्या पसंतीची भाषा (मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी) निवडून हवी असलेली सेवा निवडावी. महावितरणने या क्रमांकाची पडताळणी केली आहे. त्याची खात्री करण्यासाठी कंपनीच्या नावापुढे 'ब्ल्यू टीक' असल्याची खात्री करावी. तसेच कंपनीचे संकेतस्थळ, ग्राहक तक्रारीसाठीचा ई-मेल आदी माहितीही 'बायो'मध्ये दिली आहे..वसुली करतेवेळी वीजबिल मिळाले नाही, मिळाल्यावर भरतो अशी विविध कारणे ग्राहक सांगायचे. मात्र आता ग्राहकाला हव्या असणारी वीजबिलाची माहिती महावितरणने व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध केली आहे. ग्राहकांनी आता पेपरलेसकडे वाटचाल करावी.- सुनील काकडे, मुख्य अभियंता, पुणे परिमंडल.