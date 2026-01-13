Vishwajeet Kadam : महायुतीच्या नेत्यांकडून चिखलफेक; एकमेकांबाबतची खरी भावना सर्वांसमोर

पुणे - ‘महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने महायुती सरकारच्या नेत्यांचे महानाट्याचे प्रयोग सुरू आहेत. त्यामुळे जनतेची करमणूक होत आहे. राज्याच्या सत्तेत मांडीला मांडी लावणारे निवडणुकीत एकमेकांवर चिखलफेक करत, उणीदुणी काढत आहेत..यातून त्यांची एकमेकांबाबतची खरी भावना काय आहे, ते सर्वांसमोर आले आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी सोमवारी केली. सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी योजना जरूर जाहीर करा; मात्र, तिजोरी मोकळी होऊन विकास ठप्प झाल्यास जनता ते सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कदम पुण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शहर काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, काँग्रेस नेते वीरेंद्र किराड, अमीर शेख, यशराज पारखी, सुनील शिंदे आदी उपस्थित होते.कदम म्हणाले, ‘राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडलेली असताना मोफत योजनांच्या घोषणा करणे चुकीचे आहे. शेतकरी कर्जबाजारी असताना कर्जमाफी दिली जात नाही, तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र देणे हा निव्वळ निवडणूकपूर्व राजकीय निर्णय आहे..राज्यातील महिलांची सुरक्षितता आणि महिलांना रोजगाराची संधी ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असून, त्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. प्रशासक काळात सत्ताधाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार, काढलेल्या निविदा या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य आपली ताकद मतदानातून दाखवून देईल.’.‘काँग्रेसशिवाय सत्ता नाही’या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र सुरुवातीला दिसत होते. मात्र, काँग्रेस आघाडीने सक्षम उमेदवार देत प्रभावी प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसची विचारधारा तळागाळात रुजली असून, जनतेचा काँग्रेसवर विश्वास आहे. काँग्रेस व समविचारी पक्ष निवडणुकीत चांगली कामगिरी करतील. काँग्रेसच्या मदतीशिवाय कोणालाही सत्ता स्थापन करता येणार नाही, असा दावा डॉ. विश्वजित कदम यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.