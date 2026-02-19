Mahila Din 2026 Mahotsav : महिलांसाठी साडी रन, पाककृती अन् बाइक रॅली

पुणे - जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी आणि सामाजिक बदलांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘सकाळ- तनिष्का’ व्यासपीठातर्फे पुण्यात खास महिलांसाठी विविध कार्यक्रमांनी सजलेला तीन दिवसीय ‘महिला दिन २०२६’ महोत्सव होणार आहे. कर्वेनगर येथील डीपी रस्त्यावरील महालक्ष्मी लॉन्स येथे हा महोत्सव ६ ते ८ मार्चदरम्यान रंगणार आहे..‘महिला दिन २०२६’ या तीन दिवसीय महोत्सवाच्या माध्यमातून महिला व युवतींना विविध कार्यक्रमांत सहभागी होता येईल. तसेच ‘बाइक रॅली’, ‘द साडी रन पुणे’ आणि ‘तनिष्का पाककृती स्पर्धा’ असे कार्यक्रम व स्पर्धांमध्ये महिलांना सहभाग घेता येईल..महिलांना सहभागाचे आवाहन‘सकाळ’ आणि ‘तनिष्का’ व्यासपीठातर्फे आयोजित ‘महिला दिन २०२६’ हा तीन दिवसीय महोत्सव महिलांसाठी अविस्मरणीय अनुभव ठरणार आहे. हा महोत्सव महिलांसाठी आनंद, धाडस, उत्साह व कलेला वाव देणारा आणि प्रेरणादायी ठरणार आहे. जागतिक महिला दिन साजरा करण्यासाठी आपल्या मैत्रिणी व कुटुंबीयांसह या महोत्सवात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे..महोत्सवांतर्गत होणारे कार्यक्रम व स्पर्धा‘नक्षत्रांचे देणे’ - सांगीतिक कार्यक्रमज्येष्ठ कवयित्री शांता शेळके यांच्या साहित्यावर आधारित विशेष सांगीतिक ‘नक्षत्रांचे देणे’ कार्यक्रमाने महिला दिन महोत्सवाची ६ मार्चला सायंकाळी ६.३० वाजता सुरुवात होणार आहे. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध गायक शौनक अभिषेकी, हृषिकेश रानडे, स्पृहा जोशी, मधुराणी गोखले, अनुराधा कुबेर, मधुरा दातार, श्रीरंग गोडबोले आणि सचिन इंगळे आपली सुरेल कला सादर करणार आहेत.कार्यक्रमाची तिकिटे खालील प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध -तिकीट खिडकी आणि BookMyShow.महिलांची विशेष ‘बाइक रॅली’महिलांच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदेशाला बळ देण्यासाठी ७ मार्चला सकाळी आठ वाजता ‘बाइक रॅली’ होणार असून यामध्ये महिला व युवती सहभागी होऊ शकतात. यासाठी सहभाग विनामूल्य असून, पूर्वनोंदणी आवश्यक आहे. बाईक रॅलीसाठी स्वतःची दुचाकी आवश्यक आहे..‘भिंगरी’-लाइफस्टाइल प्रदर्शनमहिलांच्या आवडीचे ‘भिंगरी’ लाइफस्टाइल प्रदर्शन ७ आणि ८ मार्चला सकाळी १० ते रात्री ९ या वेळेत भरविण्यात येणार आहे. हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले आणि विनामूल्य आहे. यात विविध प्रकारची फॅशन, अनेक प्रकारचे दागिने, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला व आरोग्य उत्पादनांच्या स्टॉल्सची रेलचेल असेल.‘द सारी रन पुणे’- फिटनेसचा उत्सवWho said Sarees are not for running? हा प्रेरणादायी संदेश देणाऱ्या खास ‘द सारी रन पुणे’ कार्यक्रम ८ मार्चला सकाळी ६ वाजता होणार आहे. यासाठी सहभाग विनामूल्य असून, पूर्वनोंदणी आवश्यक आहे..तनिष्का पाककृती स्पर्धामहिलांच्या पाककलेला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी तनिष्का पाककृती स्पर्धा ८ मार्चला सायंकाळी ५.३० ते रात्री ८.३० या वेळेत होणार आहे. या स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क २०० रुपये आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून एक लाख रुपयांची एकूण बक्षिसे दिली जाणार आहेत. स्पर्धेसाठी पूर्वनोंदणी आवश्यक आहे.(टीप : महोत्सवातील सर्व कार्यक्रम आणि स्पर्धा ६ ते ८ मार्चदरम्यान पुण्यातील कर्वेनगर येथील डीपी रस्त्यावरील महालक्ष्मी लॉन्स येथे होणार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.