Women Empowerment Drive: आषाढी वारीत ‘महिला उन्नती वारी २०२६’ला उरुळी कांचनमध्ये सुरुवात; महिला सक्षमीकरण, सुरक्षा व हक्कांबाबत व्यापक जनजागृती

सुनील जगताप, उरुळी कांचन : आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठीच्या शासनाच्या विविध योजना, महिला सक्षमीकरण, महिला सुरक्षा तसेच महिलांच्या हक्कांविषयीची माहिती प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या उद्देशाने "महिला उन्नती वारी" उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून अधिकाधिक महिलांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा;महिला वारकऱ्यांनी आरोग्य तपासणी करुन घ्यावी,असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.महिला व बालविकास विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आषाढीवारीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित "महिला उन्नती वारी २०२६" विशेष उपक्रमाच्या शुभारंभ आज उरुळी कांचन येथे त्यांच्या हस्ते झाला त्यावेळी त्या बोलत होत्या.मंत्री श्रीमती तटकरे यांच्या हस्ते महिला व बाल विकास विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे दोन्ही पालखी मार्गावर जनजागृती करिता असलेल्या डिजिटल चित्ररथाचे उद्घाटन करण्यात आले..यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विरधवल जगदाळे,आमदार माऊली कटके, महिला व बालविकास समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र बडेकर,सदस्या रुपाली झेंडे,हवेली पंचायत समितीचे अध्यक्ष युवराज काकडे,सदस्य कोमल कांबळे,कृषिराज चौधरी,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष दिलीप वाल्हेकर,भाऊसाहेब तुपे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे,उपसचिव डॉ.पद्मश्री बैनाडे,जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद खंडागळे,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहणी ढवळे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी,अंगणवाडी सेविका,आरोग्य दूत,महिला उपस्थित होत्या..श्रीमती तटकरे म्हणाल्या, राज्यात सुमारे ८०० वर्षापासून अधिक आषाढी वारीची परंपरा जोपासली जात आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र ही संतांची भूमी म्हणून खऱ्याअर्थाने ओळखली जात असल्याचे जगाला दाखवून देत असतो.वारीच्या माध्यमातून वारकरी पायी चालत चालत संतांचे विचार,संस्कृती,परंपरा समाजात पोहचवून खऱ्याअर्थाने समाज प्रबोधनाचे काम करतात.परकीय आक्रमणाच्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांनी वारीची परंपरा जोपासत रयतेची काळजी घेतली.आषाढी वारीमध्ये राज्यभरातून लाखो वारकरी सहभागी होत असतात. या मोठ्या लोकसहभागाच्या सोहळ्यादरम्यान वारीच्या काळात महिलांना येणाऱ्या शारीरिक अडचणी विचारात घेता हिरकणी कक्ष,महिला सक्षमीकरण केंद्र,शौचालय,सॅनिटरी पॅड मशीन,आरोग्य कक्ष आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.वारीमध्ये महिलांना अधिकाधिक सुविधांचा लाभ देण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत,शौचालय,हिरकणी कक्ष आदी सुविंधाची माहिती या चित्ररथावरून प्रदर्शित करावी,महिलांचे मूलभूत अधिकार त्यांच्यापर्यंत पोचविण्याचे महिला आयोगाने काम करावे अशा सूचना त्यांनी दिले..प्रास्ताविकात राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे म्हणाल्या, "महिला उन्नती वारी" उपक्रमाद्वारे महिला सक्षमीकरणाचा संदेश राज्यभर पोहोचविण्यासाठी विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज आणि संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी मार्गावर डिजिटल चित्ररथांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महिला व बालकांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना,महिलांसाठी उपलब्ध विविध हेल्पलाईन्स तसेच महिलांशी संबंधित विविध कायद्यांची माहिती व प्रचार-प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.तसेच पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी लोककला सादरीकरणाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण,स्त्री सुरक्षा,सामाजिक प्रश्न तसेच शासनाच्या विविध योजनांवर आधारित प्रबोधनपर कार्यक्रम सादर करण्यात येणार आहेत. उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांनी आभार मानले, आशिष जराडे यांनी सूत्रसंचालन केले..राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’च्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना मिळावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येत आहे,अशा प्रकारचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.या धोरणाअंतर्गत भूमिहीन महिला शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार असून त्याद्वारे त्यांना शासकीय योजनाचा लाभ मिळणार आहे. विधवा महिलांसाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे.एकही महिला शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही,याबाबत राज्य शासन दक्षता घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.