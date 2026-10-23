महूदमध्ये विनापरवाना वाहनांवर सांगोला पोलिसांची कारवाई!

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महूद (ता. सांगोला) : येथे बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाई करताना पोलिस कर्मचारी.
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वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दणका!
महूद पोलिस ॲक्शन मोडवर; २२ हजार २०० रुपयांचा दंड वसूल
सकाळ वृत्तसेवा
महूद, ता. २३ : येथील मुख्य चौक परिसरात वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर सांगोला पोलिसांनी विनापरवाना मोटारसायकली आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेत २२ हजार २०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे आणि सहायक पोलिस निरीक्षक भारत वाघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस कर्मचारी नितीन घुले, दीपक लेंगरे, सतीश धुमाळ, दरदरे, इंगळे, मंडले आणि पोलिस पाटील प्रभाकर कांबळे यांच्या पथकाने मोहिमेत सहभाग घेतला.
महूदच्या मुख्य चौकात वाहने अस्ताव्यस्त उभी केल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी वाहने रस्त्यावर कुठेही उभी न करता योग्य ठिकाणी एका बाजूला पार्क करावीत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
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चौकट
पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन
वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत. वाहन चालविण्याचा वैध परवाना जवळ ठेवावा आणि वाहने योग्य ठिकाणी पार्क करावीत. पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करून वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर यापुढेही दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
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