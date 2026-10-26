Pune News : पक्षकाराची सही, प्रतिज्ञापत्र नसल्याने पोटगीचा दावा फेटाळला; उत्पन्नाचा तपशीलही दिला नाही

पुणे - पक्षकाराची सही आणि समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र नसणे, पतीच्या उत्पन्नाचा आवश्यक तपशील दिला नाही तसेच पोटगीच्या मागणीला पुरेसा कायदेशीर आणि तथ्यात्मक आधार नसल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा दरमहा ६० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मिळण्याचा दावा फेटाळला. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणातील तडजोडीच्या अटींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पतीला द्यावेत, ही पत्नीची मागणीही न्यायालयाने नामंजूर केली. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस. एन. रुखमे यांनी हा आदेश दिला..या प्रकरणात प्रलंबित घटस्फोटाच्या दाव्यादरम्यान पत्नीने दोन स्वतंत्र मागण्या केल्या होत्या. यापैकी पहिल्या मागणीत पूर्वीच्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात झालेल्या तडजोडीतील अटींचे पालन करण्याचे निर्देश पतीला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, तडजोडीच्या अटींच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दिलासा मागितला आहे, याचा उल्लेख अर्जात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, पूर्वीचे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण मागे घेण्यात आले असून, त्यानंतरचे नवीन प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली. त्यामुळे ही मागणी फेटाळण्यात आली..दुसऱ्या अर्जाद्वारे पत्नीने दरमहा ६० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या अर्जावर पक्षकाराची सही नव्हती. तसेच अर्जासोबत समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रही जोडण्यात आले नव्हते. वैयक्तिक माहिती आणि तथ्यांवर आधारित मूलभूत दिलासा मागताना वकील पक्षकाराची जागा घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..याशिवाय, पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील अर्जात दिलेला नव्हता. पत्नीने स्वतःचे उत्पन्नही जाहीर केलेले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पतीने मालमत्ता आणि दायित्वांबाबतच्या प्रतिज्ञापत्रात आपले मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये असून, पत्नीला दरमहा पाच हजार रुपये देत असल्याचे नमूद केले होते. प्रतिज्ञापत्रातील या बाबी पत्नीने नाकारल्या नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने अंतरिम पोटगीचा अर्ज फेटाळला.या दोन्ही मागण्या फेटाळण्यात आल्या असल्या तरी मूळ घटस्फोटाच्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू राहणार आहे. पतीच्या वतीने ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.