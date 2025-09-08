Ganesh Visarjan 2025: पुण्यातील गणेश मंडळांच्या भव्य रथांनी भाविकांचे मन जिंकले

पुणे : मानाची गणपती मंडळे आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाच्या मिरवणुकीनंतर भाविकांसाठी खास आकर्षण ठरतात अखिल मंडई मंडळ, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, हुतात्मा बाबू गेनू मंडळ आणि जिलब्या मारुती मंडळ यांचे भव्य आणि रंगीबेरंगी रथ. .अखिल मंडई मंडळाच्या श्री शारदा गजाननाची मिरवणूक भव्य अशा श्री गणेश सुवर्णयान रथातून काढण्यात आली. रथाच्या माथ्यावर फडकत असलेला भगवा ध्वज आणि हायड्रोलिक पद्धतीने उंच होत असलेली प्रभू श्रीराम यांची मूर्ती लक्ष वेधून घेत होती. जहाजासारखे स्वरूप असलेल्या या रथाचा आकार तब्बल २५ फूट लांब आणि १६ फूट रुंद होता. रथावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. जहाजावर सर्च लाइट, तसेच आकर्षक कंदील लावण्यात आले होते. मेट्रोच्या पुलामुळे रथाची उंची कमी करण्यासाठी हायड्रोलिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले होते..हुतात्मा बाबू गेनू मंडळाच्या ‘भवानी शंकर महामंदिर’ या भव्य रथाने भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. उत्तराखंडमधील या मंदिराच्या प्रतिकृती रथामध्ये साकारण्यात आली होती. तब्बल ३४ फूट उंच, १५ फूट रुंद आणि २४ फूट लांब असा हा रथ फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला होता..जिलब्या मारुती मंडळाने यंदा ‘अभिजात मराठी गौरव’ अशा अनोख्या संकल्पनेवर आधारित रथ तयार केला होता. ‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी’ अशा ओळी कोरलेल्या या रथावर मराठीतील गाजलेल्या साहित्यकृतींच्या प्रतिकृती लावण्यात आल्या होत्या. श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या गणरायाची मिरवणूक ‘श्री गणेश रत्न रथा’तून काढण्यात आली. आकर्षक पद्धतीने सजवलेला हा रथ आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.