Ganesh Visarjan 2025: पुण्यातील गणेश मंडळांच्या भव्य रथांनी भाविकांचे मन जिंकले

Pune Ganpati Visarjan : गणेश विसर्जनानंतर पुण्यातील मंडळांचे भव्य आणि कलात्मक रथ हे भक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरले, ज्यामध्ये सुवर्ण रथ, मंदिर प्रतिकृती, आणि मराठी गौरव झळकला.
पुणे : मानाची गणपती मंडळे आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळाच्या मिरवणुकीनंतर भाविकांसाठी खास आकर्षण ठरतात अखिल मंडई मंडळ, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, हुतात्मा बाबू गेनू मंडळ आणि जिलब्या मारुती मंडळ यांचे भव्य आणि रंगीबेरंगी रथ.

Colorful Chariots

