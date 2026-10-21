पुणे

ST Bus Accident : ओझर-पिंपळगाव महामार्गावर टळली मोठी दुर्घटना; टायर फुटून बस डिव्हायडरवर आदळली

ओझर-पिंपळगाव महामार्गावर शिरपूर डेपोच्या बसचा टायर फुटल्याने भीषण अपघात.
ST Bus Accident

ST Bus Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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ओझर - ओझर-पिंपळगाव महामार्गावर शिरपूर डेपोच्या बसचा टायर फुटल्याने भीषण अपघात घडला. एचएएल कंपनीसमोरील उड्डाणपुलावर घडलेल्या या अपघातात बस नियंत्रणाबाहेर जाऊन डिव्हायडरवर आदळली. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला असून, या दुर्घटनेत ४ ते ५ प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.

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