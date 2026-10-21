ST Bus Accident : ओझर-पिंपळगाव महामार्गावर टळली मोठी दुर्घटना; टायर फुटून बस डिव्हायडरवर आदळली

ओझर - ओझर-पिंपळगाव महामार्गावर शिरपूर डेपोच्या बसचा टायर फुटल्याने भीषण अपघात घडला. एचएएल कंपनीसमोरील उड्डाणपुलावर घडलेल्या या अपघातात बस नियंत्रणाबाहेर जाऊन डिव्हायडरवर आदळली. सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला असून, या दुर्घटनेत ४ ते ५ प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरपूरहून नाशिककडे जाणारी एसटी बस (क्रमांक MH 15 JC 8331) ओझर-पिंपळगाव महामार्गावरून जात होती. चालնदरम्यान अचानक बसचा टायर फुटल्याने चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. बस पुलावरील मधोमध असणारे विजेचे खांब तोडत थेट डिव्हायडरवर जाऊन आदळली. या बसमध्ये सुमारे ४९ प्रवासी प्रवास करत होते. बस डिव्हायडरवर न अडकता पुलावरून खाली कोसळली असती, तर मोठी जीवितहानी झाली असती. मात्र, बस डिव्हायडरवरच अडकल्याने प्रवाशांचा जीव वाचला..आमदार दिलीप बनकर यांनी घेतली पाहणीअपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक आमदार दिलीप बनकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी परिस्थितीची पाहणी करत प्रवाशांची विचारपूस केली आणि त्यांना धीर दिला. यादरम्यान, लांब पल्ल्याच्या लालपरी बस गाड्या अतिवेगाने (सुसाट) धावत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..वाहतूक कोंडी आणि नुकसानया अपघातामुळे महामार्गावरील काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती, ज्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. तसेच, विजेचे खांब आणि बसचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रशासनाने आणि प्रवाशांनी सुटकेचा श्वास सोडला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.