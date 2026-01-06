पुणे

Pune News : ‘दीनानाथ मंगेशकर’च्या ११ विश्‍वस्‍तांवर फौजदारीचा आदेश

ईश्वरी भिसे या गर्भवतीला गेल्‍यावर्षी एप्रिल २०२५ मध्‍‍ये दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तातडीच्‍या प्रसूतीसाठी दाखल केले होते.
पुणे - गर्भवती महिलेच्‍या मृत्यू प्रकरणाबाबत पुण्‍याच्‍या ‍सहधर्मादाय आयुक्तांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्‍णालयाच्‍या ११ विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी कारवाई (अभियोग) करण्‍याची शिफारस करत शिवाजीनगर प्रथमवर्ग न्‍याय दंडाधिकारी न्‍यायालयात खटला दाखल केला आहे.

