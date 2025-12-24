Pune Municipal Election : ठाकरेंसह निष्ठावंतांना धक्का; सुतार, भोसले, कलाटे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; पुणे, पिंपरीतील राजकीय समीकरणे बदलणार

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला तसेच कोथरूडमधील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना जोरदार धक्का दिला. माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांच्यासह येरवड्यातील माजी नगरसेवक संजय भोसले यांनी आज पुण्यात भाजपमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत वाकड भागाचे प्रतिनिधित्व केलेले शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी मंगळवारी मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला. .भाजपने चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसमधील माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश करून घेतला होता. आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दोन माजी नगरसेवक भाजपने गळाला लावले आहेत. शहर कार्यालयात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत सुतार आणि भोसले यांचे प्रवेश पार पडले..यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर, आमदार भीमराव तापकीर, रवींद्र साळेगावकर, सुशील मेंगडे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी सुतार यांनी योग्य वेळेवर भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याचे नमूद केले.भोसले म्हणाले, ‘काँग्रेस आमच्या जागा आम्हाला सोडत नव्हती, जागेसाठी आम्हाला भीक मागावी लागत असल्याने आम्ही भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. युतीमध्ये आम्ही भाजपसोबत २५ वर्षे काम केले आहे, भाजप आम्हाला सख्ख्या भावासारखा आहे.’.क्रीम प्रभागात आयात उमेदवारप्रभाग क्रमांक ३१ मयूर कॉलनी-कोथरूड हा भाजपसाठी सर्वात क्रीम प्रभाग आहे. तो पूर्वीचा मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रभाग आहे. येथे निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना पृथ्वीराज सुतार यांचा पक्ष प्रवेश झाला आहे.२०१७ च्या निवडणुकीत या प्रभागातून सुतार यांचा केवळ ८५६ मतांनी विजय झाला होता. आठ वर्षांत भाजपच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे अनेक इच्छुक थेट सुतार यांच्याशी लढत घेण्यासाठी तयार होते. मात्र, सुतार यांच्या प्रवेशामुळे निष्ठावंतांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले..भोसले भाजपचा फायदा करणार?संजय भोसले यांनी २०१७ ला येरवडा प्रभाग क्रमांक ६ मधून निवडणूक लढवली होती. तेथे चारपैकी तीन शिवसेनेचे तर एक उमेदवार एमआयएमचा निवडून आला होता. या निवडणुकीत भाजपचा एक उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर तर तीन उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर होते. त्यामुळे भोसलेंच्या प्रवेशामुळे त्यांच्यासह अन्य भाजप उमेदवारांचा फायदा होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..निवडणूक ताकदीने लढविणार - चव्हाणपिंपरी - ‘राहुल कलाटे यांच्यासारखा एक चांगला कार्यकर्ता आणि त्यांच्यासोबत सर्व कार्यकर्त्यांनी ज्या विश्वासाने भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ दिला जाणार नाही. महापालिका निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढविण्यासाठी आम्ही सर्व जण एकत्र काम करणार आहोत,’’ असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत वाकड भागाचे प्रतिनिधित्व केलेले शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी मंगळवारी मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी चव्हाण यांनी त्यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप आणि भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे उपस्थित होते..कलाटे म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवडकरांनी कष्टातून उभारलेल्या शहराला देश-विदेशात ओळख मिळवून दिली आहे. मात्र, शहरात काही स्थानिक समस्या प्रलंबित आहेत. त्या सोडवून प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य-हक्क मिळवून देणे आणि सामान्य माणसाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हेच माझे प्रमुख ध्येय आहे.’.कट्टर शिवसैनिक लोकप्रतिनिधी म्हणून सुतार, भोसले यांनी काम केले. युतीमध्ये आम्ही अनेक वर्षे एकाच परिवारात काम केले आहे. या दोघांचा प्रवेश हा संघटनेचा निर्णय आहे, कोणाला उमेदवारी मिळणार? याचा निर्णय होण्याची अजून वेळ आहे.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.