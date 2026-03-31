Ringroad Project : रिंगरोड प्रकल्पात मोठा गोंधळ उघड

पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोड प्रकल्पात गंभीर त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. रिंगरोडच्या मार्गात १६ ठिकाणी बदल केल्याचे नकाशे अंतिम केले नसून ते संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे..तरीही भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याने प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्राधिकरणाने १९८७ च्या विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रिंगरोडपासून १५ किलोमीटर अंतरावरून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा रिंगरोड जातो. काही ठिकाणी दोन्ही रिंगरोड एकाच गावातून जात असल्यामुळे नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन 'पीएमआरडीए'ने रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय घेतला..असे आले उघडकीससजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकारात याबाबत माहिती मागविली असता, ही बाब उघड झाली. त्यामुळे रिंगरोडचे नकाशे अंतिम झाले नसतील, तर पीएमआरडीएने भूसंपादनाचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे कसे पाठविले? भूसंपादनासाठी निधी कोणी खर्च करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच हा प्रकार उघडकीस आला आहे..अशी आहे स्थितीरिंगरोड लांबी - ८८ किमीमार्गात बदल - १६ ठिकाणीमूळ रुंदी : ९० मीटर- वाढवून ११० मीटर आणि आता ६५ मीटरनकाशे स्थिती - अद्याप अंतिम नाहीत.