Drugs Seized : पुणे सीमाशुल्कची तस्करांवर मोठी कारवाई; नऊ महिन्यांत १९२ किलो अमली पदार्थ जप्त

पुणे - पुणे सीमाशुल्क विभागाने एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान कारवाई करून १९२ किलो अमली पदार्थ (हायड्रोपोनिक गांजा) आणि वनजीव तसेच वन्यऔषधी तस्करीवर मोठी कारवाई केली आहे. दरम्यान, बॅंकॉकमधून 'हायड्रोपोनिक' गांजाची पुण्यात तस्करी होत असल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत सुमारे ६१ कोटींची तस्करी उघड झाल्यामुळे अमली पदार्थ तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत..एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ मध्ये ११८ किलो अमलीपदार्थ जप्तपुणे सीमाशुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ याकाळात सुमारे ११८ किलो अमलीपदार्थ (मूल्य ११.२१ कोटी) जप्त केले होते. तर २०२५ वर्षाच्या याच महिन्यांत ही कारवाई अधिक प्रभावी करून चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ४३ कोटी ६३ लाख रुपये किमतीचे अमली पदार्थ हस्तगत केले आहे. या कारवाईमुळे केवळ देशांतर्गतच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय तस्करांच्या टोळ्यांना मोठा फटका बसला आहे..वन्यजीव तस्करीलाही चापअमली पदार्थासह सीमाशुल्क विभागाने वन्यजीव आणि दुर्मिळ वनस्पतींच्या तस्करीवरही मोठी कारवाई केली आहे. पुणे विमानतळावर बँकॉक येथून पुण्यात दाखल झालेल्या विमानात ही कारवाई केली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत पुणे विमानतळावर तीन मोठी कारवाई झाली आहे. यात एकूण ११ कोटी १८ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. पुण्याच्या सीमाशुल्क विभागाच्या गुप्तचर यंत्रणेमुळे पुण्यात दुर्मिळ वन्यजीवांची तस्करी करण्याचे मनसुबे उधळले गेले आहेत..विभागाची कारवाई (एप्रिल ते डिसेंबर २०२५)एकूण कारवाई - ६०.६५ कोटी रुपयेअमली पदार्थांची जप्ती - १९२.५७ किलो (मूल्य ४३.६३ कोटी)वन्यजीव तस्करी - ११.१८ कोटीव्यावसायिक फसवणूक - २.३८ कोटींचा दंड वसूल (१२ प्रकरणांमध्ये)प्राप्त महसूल - ३.४६ कोटी रुपये (सीमा शुल्क जमा).पुणे विमानतळावर प्रवाशांच्या तपासणीदरम्यान वन्यजीव, फ्लोरा-फॉना तस्करी तसेच हायड्रोपोनिक गांजाची तस्करी उघडकीस आली. आंतरराष्ट्रीय कायदे व संबंधित केंद्रीय कायद्यांनुसार ही गंभीर बाब असून, अशा बेकायदेशीर तस्करीविरोधात सीमाशुल्क विभागाची कठोर भूमिका कायम आहे.- डी अनिल, आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, पुणे.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अमलीपदार्थ तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. सोन्याची तस्करी मात्र अत्यंत कमी झाली आहे. या महिन्यात सोन्याच्या तस्करीची एकही घटना घडलेली नाही. पुणे विमानतळासह 'सी पोर्ट'वरदेखील कारवाई केली आहे.- राहुल गावंडे, अतिरिक्त आयुक्त, सीमाशुल्क विभाग, पुणे.