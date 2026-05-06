Loni Kalbhor Crime: लोणी काळभोरमध्ये गावठी दारू अड्ड्यावर छापा; ३५० लिटर रसायनमिश्रित दारू नष्ट, तिघांवर गुन्हा..

लोणी काळभोर : कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील कवडीपाट परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर धंद्यावर पोलिसांनी कारवाई करुन ३५० लिटर रसायनमिश्रित गावठी हातभट्टीची दारू नष्ट केली आहे. याप्रकरणी आई–मुलासह दारू पुरवठा करणारा या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी अक्षय बजरंग मुळेकर (वय २४) आणि त्याची आई मंदा मुळेकर (वय ४७) यांचेसह दादा खलसे ( रा. उरुळी कांचन, ता. हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस अंमलदार प्रविण दडस यांनी सरकारच्या वतीने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने दत्त पार्क परिसरात छापा टाकला. यामध्ये अक्षय आणि त्याची आई मंदा मुळेकर यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्या ताब्यातून ३५ लिटर क्षमतेच्या १० प्लास्टिक कॅनमध्ये साठवलेली उग्र वासाची, आरोग्यास अत्यंत घातक अशी गावठी दारू आढळून आली. ही दारू रसायन मिसळून तयार करण्यात येत असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले..पोलिसांनी कॅनमधील द्रवाची पाहणी केली असता त्यातून तीव्र आंबट वास येत होता. ही दारू मानवी आरोग्यास घातक ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. सॅम्पल म्हणून १८० मिली दारू जप्त करून उर्वरित सर्व दारू पंचांसमक्ष जागीच नष्ट करण्यात आली. आरोपींनी ही दारू दादा खलसे (रा. ऊरुळी कांचन) याच्याकडून विकत आणल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात त्यालाही आरोपी करण्यात आले असून त्याचा शोध सुरू आहे.