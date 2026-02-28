पुणे

Ganja Seized : बारामतीत अडीच कोटींचा 470 किलो गांजा हस्तगत...

बारामती शहरातील जळोची पिंपळी रस्त्यावर शेतात दोन टाक्यांमध्ये लपवून ठेवलेला 470 किलो गांजा शहर पोलिसांनी जप्त केला.
Ganja Seized in Baramati

Ganja Seized in Baramati

sakal

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - शहरातील जळोची पिंपळी रस्त्यावर शेतात दोन टाक्यांमध्ये लपवून ठेवलेला 470 किलो (प्रत्येकी एक किलोची 470 पॅकेट) गांजा शहर पोलिसांनी शनिवारी (ता. 28) जप्त केला.

Loading content, please wait...
Baramati
police
crime

Related Stories

No stories found.