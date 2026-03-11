Ganja Seized : थेऊर परिसरात ५३ किलो गांजासह आरोपीला अटक

पुणे - गुन्हे शाखेच्या पथकाने अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कारवाई करत थेऊर परिसरातून एका आरोपीला अटक केली. त्याच्याकडून ५३ किलो ग्रॅम गांजा, आलिशान मोटार आणि मोबाईल असा सुमारे ४१ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..प्रीतम रवींद्र कुंजीर (वय ३२, रा. धुमाळ मळा, थेऊर, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थेऊर फाटा परिसरात एक व्यक्ती पांढऱ्या रंगाच्या मोटारीमधून मोठ्या प्रमाणात गांजा विक्रीसाठी आणणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..या माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ पथक-एकच्या पथकाकडून ११ मार्च रोजी पहाटे पाचच्या सुमारास थेऊर फाटा परिसरात संशयित वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी मोटारीमध्ये ५३ किलो गांजा आढळून आला..पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वाहिद पठाण, सहाय्यक निरीक्षक अनिल सुरवसे, पोलिस अंमलदार विठ्ठल साळुंखे, संजय राजे आदींनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.