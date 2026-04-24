Pune Crime : पुण्यातील कॅम्प परिसरातून २८ लाखांचे अमली पदार्थासह पिस्तूल, मॅगझीन आणि सात जिवंत काडतुसे जप्त

पुणे - वानवडी पोलिसांनी एका फरार सराईत गुन्हेगारास अटक केली असून, त्याच्या घरातून ९२० ग्रॅम अमली पदार्थ आणि एक गावठी पिस्तूल असा सुमारे २८ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्रम अजीज शेख (रा. गुलटेकडी, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. वानवडी पोलिस ठाण्यात दाखल अमली पदार्थ तस्करीच्या गुन्ह्यात तो फरार होता. आरोपी २१ एप्रिल रोजी कॅम्प परिसरात येणार असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी कॅम्प परिसरातून अक्रम शेख याला ताब्यात घेतले..आरोपीच्या घरझडतीमध्ये पोलिसांनी २७ लाख ६० हजार रुपये किमतीची ९२० ग्रॅम अमली पदार्थ सदृश पावडर आणि ४७ हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल, मॅगझीन आणि सात जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत..ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहाय्यक आयुक्त नम्रता देसाई आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संगीता जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. तपास पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक उमाकांत महाडिक, पोलिस उपनिरीक्षक अल्फाज शेख आणि त्यांच्या पथकातील पोलिस अंमलदारांनी ही कामगिरी बजावली.