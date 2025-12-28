Drugs Racket : बंगळूरमधील ड्रग्जचे कारखाने उद्ध्वस्त; आंतरराज्यीय रॅकेटचा पर्दाफाश

पुणे - अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ) महाराष्ट्राने कर्नाटकातील बंगळूरमध्ये धडक कारवाई करत एमडी ड्रग्ज तयार करणारे तीन कारखाने उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत ५५ कोटी ८९ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करीच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला..सध्या राज्यात सात विभागीय कृती कार्यालयांमार्फत अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ‘एएनटीएफ’च्या कोकण पथकाने २१ डिसेंबरला नवी मुंबईतील वाशी गावातील जुन्या बस डेपो परिसरात छापा टाकून आरोपी अब्दुल कादर रशीद शेख याच्याकडून एक किलो ४८८ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले होते. त्याची किंमत एक कोटी ४८ लाख आहे. याप्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..या गुन्ह्याच्या तपासात व तांत्रिक विश्लेषणातून बेळगावातील आणि एमडी ड्रग्ज तयार करणारा प्रशांत यल्लापा पाटील याचे नाव पुढे आले. तपासात बंगळूरमध्ये तीन ठिकाणी एमडी ड्रग्ज तयार केले जात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिस पथकाने बंगळूरमधून राजस्थानचा रहिवासी आणि सध्या बंगळूरमध्ये अवैध एमडी ड्रग्ज तयार करणाऱ्या सूरज रमेश यादव आणि मालखान रामलाल बिश्नोई या दोघांना ताब्यात घेतले..आरोपींच्या कबुलीनुसार बंगळूर शहरातील स्पंदना लेआउट कॉलनी, एन. जी. गोलाहळी भागातील ‘आर. जे. इव्हेंट’ नावाची फॅक्टरी आणि येरपनाहळी, कन्नूर येथील लोकवस्तीतील घरात एमडी ड्रग्ज तयार केले जात होते.पोलिसांनी या तिन्ही ठिकाणी छापे टाकून चार किलो १०० ग्रॅम एमडी, तसेच १७ किलो द्रव स्वरूपातील एमडी, असा एकूण २१ किलो ४०० ग्रॅम एमडी तयार करण्याची यंत्रसामग्री व विविध रसायने जप्त केली. या कारवाईनंतर तिन्ही एमडी कारखाने नष्ट करण्यात आले..ही कारवाई राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, विशेष महानिरीक्षक (एएनटीएफ) शारदा राऊत, उपमहानिरीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.पुणे कृती गटाचे पोलिस अधीक्षक एम. एम मकानदार, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कृष्णात पिंगळे, कोकण कृती गटाचे पोलिस उपअधीक्षक रामचंद्र मोहिते, निरीक्षक संतोष गावशेते, निरीक्षक नीलेश बोधे, सहाय्यक निरीक्षक उदय काळे, माधवानंद धोत्रे, उमेश भोसले आदींनी बंगळूरमध्ये जाऊन कौशल्यपूर्वक तपास केला..विविध राज्यांत ड्रग्ज तस्करीप्राथमिक तपासात कारखान्यांत तयार होणारे एमडी ड्रग्ज भारतातील विविध राज्यांत वितरित केले जात असल्याचे उघड झाले आहे, तसेच या विक्रीतून मिळालेल्या पैशांतून आरोपींनी बंगळूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. आतापर्यंत या गुन्ह्यात चार आरोपींना अटक झाली असून, अन्य दोन आरोपींच्या अटकेसाठी पथके प्रयत्नशील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.