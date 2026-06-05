पुणे

Ghodegaon News : विनयभंगाच्या खोट्या गुन्हा प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांना मोठा दिलासा; फौजदारी कार्यवाही केली समाप्त

आदिवासी आश्रमशाळा, सोनवळे येथील एका महिला शिक्षिकेने प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता.
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चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव - घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विनयभंग, शिवीगाळ व धमकीच्या आरोपांप्रकरणी माननीय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, जुन्नर यांनी पोलिसांनी सादर केलेला ‘बी समरी’ अहवाल मंजूर केला असून संबंधित फौजदारी कार्यवाही समाप्त केली आहे.

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