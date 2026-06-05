Ghodegaon News : विनयभंगाच्या खोट्या गुन्हा प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांना मोठा दिलासा; फौजदारी कार्यवाही केली समाप्त

घोडेगाव - घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विनयभंग, शिवीगाळ व धमकीच्या आरोपांप्रकरणी माननीय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, जुन्नर यांनी पोलिसांनी सादर केलेला ‘बी समरी’ अहवाल मंजूर केला असून संबंधित फौजदारी कार्यवाही समाप्त केली आहे..सदर प्रकरणात आदिवासी आश्रमशाळा, सोनवळे येथील एका महिला शिक्षिकेने प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता.तक्रारीनुसार एका बैठकीदरम्यान विनयभंग, शिवीगाळ व धमकी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जुन्नर पोलिसांनी सखोल तपास केला.तपासादरम्यान फिर्यादीने नमूद केलेल्या तसेच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या विविध साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले. मात्र, कोणत्याही साक्षीदाराने फिर्यादीच्या आरोपांना पुष्टी दिली नाही. तपासादरम्यान उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांमधून तक्रारीतील आरोपांना कोणताही स्वतंत्र, विश्वासार्ह अथवा भक्कम आधार आढळून आला नसल्याने सदरचा गुन्हा खोटा असल्याचे निष्पन्न झाले..तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. आदिवासी आश्रमशाळा, सोनवळे येथील प्रशासकीय कामकाजातील अनियमिततांच्या संदर्भात फिर्यादीचे पती सागर शिंदे यांच्याविरुद्ध निलंबनाची प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली होती. सदर कारवाई शासकीय नियमांनुसार करण्यात आली असून त्यामध्ये प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी त्यांच्या अधिकृत जबाबदारीनुसार भूमिका बजावली होती.पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, संबंधित निलंबन कारवाईमुळे निर्माण झालेल्या नाराजी व वैमनस्याच्या पार्श्वभूमीवर तक्रार दाखल करण्यात आल्याची बाब तपासात पुढे आली. तसेच फिर्यादीने केलेल्या आरोपांना पाठिंबा देणारा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध झाला नसल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले..याशिवाय, कथित घटना सप्टेंबर २०२४ मधील असल्याचे सांगण्यात आले असताना तक्रार दीर्घ कालावधीनंतर दाखल करण्यात आल्याची बाबही तपासात विचारात घेण्यात आली. उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थिती आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांचा विचार करून पोलिसांनी सदर गुन्हा तथ्यहीन असल्याचा निष्कर्ष काढत न्यायालयात ‘बी समरी’ अहवाल न्यायालयात सादर केला.फिर्यादीने ‘बी समरी’ अहवालास विरोध केला होता. तथापि, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, जुन्नर यांनी पोलिस तपासातील निष्कर्ष, साक्षीदारांचे जबाब, उपलब्ध पुरावे आणि प्रकरणातील सर्व परिस्थितीजन्य बाबींचा सविस्तर विचार करून पोलिसांचा अहवाल ग्राह्य धरत ‘बी समरी’ मंजूर केली..प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्या वतीने ॲड. केतन कावळे यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी तपासातील निष्कर्ष, साक्षीदारांचे जबाब, तक्रारीतील विसंगती आणि उपलब्ध पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत आरोपांना कोणताही विश्वासार्ह आधार नसल्याचे मांडले.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधित आरोपांना कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.