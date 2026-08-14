Manchar News : ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा! मंचरला ‘टॉपकॉन ट्रायटन’ मशीनद्वारे रेटिना व सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचे अचूक पद्धतीने होणार परीक्षण

मंचर - पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक नेत्रचिकित्सा सुविधा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने गाडे हॉस्पिटल व नेत्र रुग्णालयाने, मंचर (ता. आंबेगाव) येथे अत्याधुनिक ‘टॉपकॉन ट्रायटन स्वेप्ट सोर्स ओसीटी व अँजिओग्राफी’ प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. प्रथमच ओसीटी अँजिओग्राफी (OCTA) सुविधा उपलब्ध झाल्याने रेटिना, मॅक्युला तसेच डोळ्यांतील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचे अधिक बारकाईने आणि आधुनिक पद्धतीने परीक्षण करणे शक्य होणार आहे..यापूर्वी अशा प्रगत रेटिना तपासण्यांसाठी आंबेगाव, जुन्नर, खेड तसेच पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना पुणे, मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागत होते. आता ही सुविधा मंचरमध्येच उपलब्ध झाल्याने रुग्णांचा वेळ, प्रवासाचा त्रास आणि खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.‘टॉपकॉन ट्रायटन’ ही स्वेप्ट सोर्स प्रणाली असून, रेटिनाच्या विविध स्तरांचे उच्च दर्जाचे परीक्षण करण्यास ती सक्षम आहे..विशेषतः डायबेटिक रेटिनोपॅथी, डायबेटिक मॅक्युलर एडीमा, वयाशी संबंधित मॅक्युलर विकार (AMD), रेटिनल व्हॅस्क्युलर डिसीजेस, मॅक्युलर होल, मॅक्युलर विकार तसेच ग्लॉकोमामधील ऑप्टिक नर्व्ह व रेटिनल बदलांचे निदान आणि उपचारानंतरच्या फॉलोअपसाठी ओसीटी व ओसीटी अँजिओग्राफी उपयुक्त ठरू शकते.मधुमेहाचे वाढते प्रमाण, वाढते आयुर्मान आणि रेटिनाशी संबंधित आजारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता ग्रामीण व निमशहरी भागात आधुनिक रेटिनल इमेजिंग सुविधा उपलब्ध होणे आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. गाडे हॉस्पिटलमध्ये यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या नेत्रतपासणी सुविधेला या अत्याधुनिक ओसीटी अँजिओग्राफी प्रणालीमुळे तांत्रिकदृष्ट्या आणखी बळकटी मिळाली आहे. त्यामुळे मंचर परिसरासह पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना आधुनिक रेटिना निदान सुविधा जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत..‘लवकर निदानामुळे उपचाराला गती’'अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा केवळ मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित न राहता ग्रामीण व निमशहरी भागातील रुग्णांनाही उपलब्ध व्हाव्यात, हा आमचा सातत्याने प्रयत्न आहे. मंचरसारख्या भागात प्रथमच ओसीटी अँजिओग्राफीसारखी प्रगत रेटिना तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देताना समाधान वाटते. रेटिनाच्या आजारांचे लवकर व अचूक निदान झाल्यास योग्य उपचार वेळेत सुरू करणे शक्य होते. रुग्णांना अशा तपासण्यांसाठी पुणे शहरात जाण्याची गरज कमी होणे हा या सुविधेचा मोठा फायदा आहे.'- डॉ. सचिन गाडे, नेत्रतज्ज्ञ, गाडे हॉस्पिटल व नेत्र रुग्णालय, मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.