Maternal Mortality Rate : पुण्यात माता मृत्युदरात मोठी घट; प्रतिलाख ११ पर्यंत दर घसरला

पुणे - शहरात गेल्या तीन वर्षांमध्ये माता मृत्यूच्या संख्येत ३९ टक्के घट झाली असून, हा दर प्रति लाख ११ पर्यंत खाली आला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींमधील वाढ आणि अतिजोखमीच्या गर्भवतींच्या वेळेवर निदानामुळे हा सकारात्मक बदल घडल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले..आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीनुसार, शहरात वर्षभरात ६२ हजार ८०१ प्रसूतींची नोंद झाली. विशेष म्हणजे सर्व प्रसूती संस्थात्मक झाल्या असून, घरगुती प्रसूतींचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी वर्षाला ७९ झालेले माता मृत्यू गेल्या वर्षी ६७ वर, तर या वर्षी ४८ वर आले आहेत. २०२३-२४ मध्ये प्रति एक लाख जिवंत जन्मामागे २६ असलेला माता मृत्यू दर २०२५-२६ मध्ये ११ पर्यंत खाली आला आहे. महापालिका हद्दीतील हा दर पूर्वीच्या ४३ वरून ११ वर घसरल्याने आरोग्य यंत्रणेच्या देखरेखीला यश आले आहे..खासगी दवाखान्यांत प्रसूतीला पसंतीशहराची लोकसंख्या सरासरी ४३ लाख असून, वर्षभरात ६२ हजार प्रसूती होतात. त्यापैकी तब्बल ६२ टक्के प्रसूती या खासगी रुग्णालये, प्रसूतिगृहांमध्ये झाल्या असून उर्वरित ३७ टक्के प्रसूती या महापालिकेच्या किंवा ससूनसारख्या शासकीय रुग्णालयांत झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी शासकीय रुग्णालयांत प्रसूतीचे प्रमाण जास्त असायचे. यावरून प्रसूतीसाठी आता सुविधांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे..महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने अतिजोखमीच्या गर्भवतींचा मागोवा, रक्तसाठा सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, आपत्कालीन प्रसूती सेवा आणि मातृसंजीवनीसारख्या उपक्रमांवर भर दिला आहे. तसेच पहिल्या तिमाहीत गर्भवतींची नोंदणी आणि वेळेवर तपासणी यामुळेही माता मृत्यू रोखण्यास मदत झाली आहे. तसेच संस्थात्मक प्रसूतीचे शंभर टक्के प्रमाण, अतिजोखमीच्या गर्भवतींवर सातत्याने लक्ष आणि तातडीच्या उपचारव्यवस्थेमुळे माता मृत्यू कमी करण्यात यश आले आहे.- डॉ. नीना बोराडे, आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.