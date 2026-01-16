मलकापूर नगराध्यक्षांना कोल्हाटी समाजाचे निवेदन
मलकापूरला झोपडपट्टी मालमत्ता
करावरील शास्ती करावी माफ
कोल्हाटी समाज संघटनेची नगराध्यक्षांकडे मागणी
मलकापूर, ता. १६ : आगाशिवनगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करावी, याबाबतचे निवेदन अखिल महाराष्ट्र कोल्हाटी डोंबारी समाज संघटनेच्या वतीने शहराध्यक्ष सनी जावळे यांनी नगराध्यक्ष तेजस सोनवले यांना दिले.
निवेदनात म्हटले, की आगाशिवनगर झोपडपट्टीमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तेथील नागरी नागरिकांचे हातावरील पोट असून, मिळेल त्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करावा लागतो. आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहात असलेल्या व दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या अभय योजनेंतर्गत मालमत्ता करावरील शास्ती शंभर टक्के करमाफी मिळावी. त्यामुळे मूलभूत कराची रक्कम भरणे शक्य होईल. पालिकेच्या स्तरावरून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा.
या निवेदनाचा विचार करावा, अशी विनंती कोल्हाटी समाजाचे अध्यक्ष मोहन जावळे, शामराव जावळे, धनाजी पाटणकर, कृष्णत तुपे, उत्तम जावळे, सुनील जावळे, बाबा जावळे, सनी जावळे यांनी केली आहे.
मलकापूर : तेजस सोनवणे यांना निवेदन देताना कोल्हाटी समाज बांधव.
