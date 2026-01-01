ढेबेवाडी मालदन बंधाऱ्याची फुटल्यावर दुरुस्ती होणार का.
मालदन बंधाऱ्याची दुरुस्ती होणार कधी?
शेतकरी-ग्रामस्थांचा सवाल; पायाजवळचे दगड निसटल्याने धोका
ढेबेवाडी, ता. १ : मालदन (ता. पाटण) गावाजवळ वांग नदीवर बांधलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या पायाजवळचे दगड निसटल्याने बंधाऱ्याला धोका निर्माण झाला आहे. तरीही संबंधित विभागाची यंत्रणा त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत आहेत.
मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात वांग नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचे दहा बंधारे बांधले आहेत. त्यात मालदन गावाजवळच्या बंधाऱ्याचाही समावेश आहे. मराठवाडीसह महिंद धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा या बंधाऱ्यात साठा होतो. पाणीसाठ्याची व्याप्ती मोठी असून, ढेबेवाडीजवळच्या वांग नदीवरील जुन्यापुलापर्यंत त्यातील पाण्याचा फुगवटा येतो. बंधाऱ्यात उन्हाळ्यातही तुडुंब पाणी असते. नदीकाठासह मालदन व गुढे परिसरातील बागायती क्षेत्रात बंधाऱ्यामुळे वाढ झाली आहे. त्याशिवाय नदीकाठच्या पाणीपुरवठ्याच्या विहिरींनाही त्याचा फायदा होत आहे. मालदन येथील बंधाऱ्याच्या पायाजवळचे दगड निसटून अनेक दिवसांपासून तेथे धोकादायक स्थिती आहे. धोकादायक भगदाड तसेच ठेवून बंधाऱ्यात पाणी अडविले जात असल्याने शेतकऱ्यांसह नदीपात्रात कपडे, जनावरे धुण्यास ये- जा असलेल्या नागरिकांत चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या मराठवाडी धरणातून विसर्ग सुरू आहे. बंधारा तुडुंब भरला असून, तळाला पायातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडत आहे.
कोट
याप्रश्नी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने तयार करून पाठवला आहे. बंधारा फुटण्यापूर्वीच पाटबंधारे विभागाने दुरुस्ती करायला हवी.
- जोतीराज काळे,
उपसरपंच, मालदन
मालदन : वांग नदीवरील बंधारा तुडुंब भरला असून, पायाजवळ निसटलेल्या दगडातून मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडत आहे.
जोतीराज काळे
