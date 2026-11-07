Ajit Pawar Memorial Diwali Celebration Malegaon Baramati : अजितदादांच्या स्मृतींना उजाळा देणारा अनोखा दीपोत्सव; माळेगाव येथे प्रतिमेचा भव्य आकाशकंदील उभारून जय पवार यांच्या हस्ते पूजन

माळेगाव : लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी यंदाच्या दिवाळीत माळेगाव बुद्रुक (ता.बारामती) येथे अनोखा स्मृतिउपक्रम राबविण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ॲड. राहुल तावरे मित्र परिवाराच्या वतीने अजितदादांची प्रतिमा असलेला भव्य आकाशकंदील उभारण्यात आला. आज या आकाशकंदिलाचे पूजन युवा नेते जय पवार यांच्या हस्ते भावपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. यावेळी ‘एकच वादा... अजितदादा!’ आणि ‘अजितदादा अमर रहे!’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला..यंदाची दिवाळी अजितदादांच्या अनुपस्थितीत साजरी होत असल्याने कार्यकर्ते आणि चाहत्यांमध्ये भावनिक वातावरण होते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या प्रतिमेचा आकाशकंदील उभारून त्यांच्या आठवणींचा प्रकाश माळेगावकरांच्या मनात कायम ठेवण्याचा प्रयत्न तावरे मित्र परिवाराने केला. आकाशकंदिलाच्या पूजनासाठी जयदादा पवार यांची उपस्थिती लाभल्याने कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले..यावेळी ॲड. राहुल तावरे यांनी आपल्या मनोगतात अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले, की अजितदादा आज प्रत्यक्ष आपल्यात नसले, तरी त्यांनी केलेली विकासकामे, सर्वसामान्यांसाठी घेतलेले निर्णय आणि कार्यकर्त्यांशी जपलेले जिव्हाळ्याचे संबंध कायम स्मरणात राहतील. ते केवळ राजकीय नेतृत्व नव्हते, तर लाखो कार्यकर्त्यांचे प्रेरणास्थान आणि सामान्य माणसाचा विश्वास होते. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील हा आकाशकंदील केवळ दिवाळीची रोषणाई नसून अजितदादांच्या आठवणींचा, विचारांचा आणि विकासाच्या दृष्टिकोनाचा प्रतीकात्मक प्रकाश आहे. त्यांनी दाखविलेल्या विकासाच्या मार्गावर चालत माळेगावच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एकजुटीने काम करणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, अशी भावना तावरे यांनी व्यक्त केली..यावेळी माळेगावचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, दीपक तावरे, विजय तावरे, प्रमोद तावरे, अमित तावरे, राहुल दिलीप तावरे, धनवान वदक, डॉ. परेश वाघमोडे, विशाल जाधव, शकील सय्यद, चेतन पवार, दिलीप तावरे, मंदार तावरे, चेतन तावरे, महेश कदम, सुनील जाधव आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.