पुणे

Ajit Pawar Memorial Diwali Celebration Malegaon Baramati : अजितदादांच्या स्मृतींना उजाळा देणारा अनोखा दीपोत्सव; माळेगाव येथे प्रतिमेचा भव्य आकाशकंदील उभारून जय पवार यांच्या हस्ते पूजन

Emotional Atmosphere in Malegaon : यंदाची दिवाळी अजितदादांच्या अनुपस्थितीत झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये भावुक वातावरण; ॲड. राहुल तावरे मित्र परिवाराच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात विशेष उपक्रम
Worship of Ajit Dada's image Akashkandil by Jay Pawar

Worship of Ajit Dada's image Akashkandil by Jay Pawar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माळेगाव : लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी यंदाच्या दिवाळीत माळेगाव बुद्रुक (ता.बारामती) येथे अनोखा स्मृतिउपक्रम राबविण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ॲड. राहुल तावरे मित्र परिवाराच्या वतीने अजितदादांची प्रतिमा असलेला भव्य आकाशकंदील उभारण्यात आला. आज या आकाशकंदिलाचे पूजन युवा नेते जय पवार यांच्या हस्ते भावपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. यावेळी ‘एकच वादा... अजितदादा!’ आणि ‘अजितदादा अमर रहे!’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.

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