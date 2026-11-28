माळेगाव : शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये सरावादरम्यान शुक्रवार (ता. २७) रोजी सात वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचे पडसाद आज माळेगाव (ता.बारामती) परिसरात उमटले. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या पालक व नागरिकांनी शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्राचार्या, संस्थेचे सचिव व कोअर कमिटी सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची मागणी केली आहे..यासंदर्भात संस्थेचे पदाधिकारी व पोलीस प्रशासनाला पालकांकडून निवेदन देण्यात आले. मैदानात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या होत्या का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली..दरम्यान, सोमवार (ता.३०) रोजी शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर गेट बंद आंदोलन करण्याचा इशारा पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची प्रांताधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी दिग्विजय कोक,रे अमित तावरे, केशव भोसले, अजिंक्य वाघमोडे, सायली ढाळे, सोमनाथ वाघमोडे, अमृत तुपे यांच्यासह पालक व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.