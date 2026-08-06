पुणे

Malegaon Budruk Politics: माळेगाव बुद्रुक नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द; जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने प्रभाग ३ मधील जागा रिक्त

जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीतील मागासवर्ग (महिला) राखीव जागा रिक्त; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने स्थानिक राजकारणात खळबळ
The membership of Malegaon Budruk Nagar Panchayat councillor Reshma Shakil Sayyad has been cancelled after her caste certificate was declared invalid by the scrutiny committee, following an order by the Pune District Collector.

The membership of Malegaon Budruk Nagar Panchayat councillor Reshma Shakil Sayyad has been cancelled after her caste certificate was declared invalid by the scrutiny committee, following an order by the Pune District Collector.

Sakal

कल्याण पाचांगणे
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माळेगाव : माळेगाव बुद्रुक (ता.बारामती) नगरपंचायतीतील प्रभाग क्रमांक ३ मधील नगरसेविका सय्यद रेशमा शकील यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबत आदेश जारी केला असून, त्यामुळे संबंधित जागा रिक्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

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