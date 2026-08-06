Malegaon Budruk Politics: माळेगाव बुद्रुक नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द; जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने प्रभाग ३ मधील जागा रिक्त

माळेगाव : माळेगाव बुद्रुक (ता.बारामती) नगरपंचायतीतील प्रभाग क्रमांक ३ मधील नगरसेविका सय्यद रेशमा शकील यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी याबाबत आदेश जारी केला असून, त्यामुळे संबंधित जागा रिक्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे यांनी रेशमा शकील सय्यद यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियमातील तरतुदीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ३ मधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) यासाठी राखीव असलेली जागा आता रिक्त घोषित करण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत संबंधित नगरसेविका, मुख्याधिकारी माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायत, राज्य निवडणूक आयोग तसेच नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आली आहे..या निर्णयामुळे माळेगाव बुद्रुकच्या स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, रिक्त झालेल्या जागेवरील पुढील निवडणूक प्रक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपंचायतीतील राजकीय समीकरणांवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.