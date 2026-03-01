पुणे

Sunetra Pawar: माळेगाव कारखाना अध्यक्षपदाची निवडणूक तहकूब; प्रांताधिकाऱ्यांची प्रकृती बिघडल्याने बैठक पुढे ढकलली

Malegaon Sugar Factory: माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदासाठीची महत्त्वाची निवडणूक बैठक प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांच्या प्रकृती बिघडल्याने तहकूब करण्यात आली.
Sunetra Pawar

Sunetra Pawar

sakal

कल्याण पाचंगणे
Updated on

माळेगाव : राज्याच्या सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या माळेगाव सहकारी साखर कारखाना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी बोलाविण्यात आलेली संचालक मंडळाची महत्त्वाची बैठक आज अचानक तहकूब करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने ही सभा पुढे ढकलण्यात आल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली.

Ajit Pawar
Baramati
Farmer
political

