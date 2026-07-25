Baramati News: माळेगाव अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची प्लेसमेंटमध्ये दमदार कामगिरी; २३८ विद्यार्थ्यांची नामांकित कंपन्यांत निवड

माळेगाव : माळेगाव (ता.बारामती) अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची प्लेसमेंटमध्ये दमदार कामगिरी झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. २३८ विद्यार्थ्यांची बहुराष्ट्रीय व नामांकित कंपन्यांमध्ये निवड झाल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्रकुमार मुकणे यांनी दिली..माळेगाव येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्लेसमेंटच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले. २३८ हून अधिक विद्यार्थ्यांची ८५ राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय नामांकित कंपन्यांमध्ये निवड झाली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांना अडीच लाख ते ९ लाखापर्यंत वार्षिक वेतनाचे आकर्षक पॅकेज मिळाले आहे. या प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांची भरती अद्याप सुरू आहे..महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शैलेन्द्रकुमार मुकणे यांनी सांगितले की, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, सातत्यपूर्ण कौशल्यविकास, गुणवत्तापूर्ण तांत्रिक शिक्षण आणि विद्यार्थी-केंद्रित प्रशिक्षण यामुळे आमचे विद्यार्थी देशातील आघाडीच्या कंपन्यांची पसंती ठरत आहेत. विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी महाविद्यालयात तांत्रिक प्रशिक्षण, अॅप्टिट्यूड व सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, मॉक इंटरव्ह्यू, तज्ज्ञांचे व्याख्याने, कार्यशाळा, सेमिनार, वेबिनार तसेच उद्योगतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन अशा विविध उपक्रमांचे नियमित आयोजन केले जाते. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभागामार्फत केवळ प्लेसमेंटवरच नव्हे, तर उद्योजकता विकास, स्टार्टअप मार्गदर्शन, इंटर्नशिप आणि कौशल्यविकास यावरही विशेष भर दिला जातो. महाविद्यालयाने अलीकडेच भारत फोर्ज लि. सोबत सामंजस्य करार केला असून, त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उद्योग प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आणि रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होत आहेत, तसेच विद्यार्थ्यांना आघाडीची कमिन्स कंपनीमध्ये देखील इंटर्नशिप ची संधी उपलब्ध झाली आहे..दरम्यान, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले, की यंदाच्या प्लेसमेंटमध्ये इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निझंट, पियाजिओ व्हेईकल्स, भारत फोर्ज, मेटलाईफ इन्शुरन्स, क्रुटॅनिक सॉफ्टवेअर, प्रिकॉल, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज, अकॅडमी, विशे कॉम्पोनंट्स, पेंटागोन स्पेस, चेतस कंट्रोल सिस्टिम्स, सुल्झर पंप्स, महती इलेक्ट्रिकल, सोना अलॉयज, क्यूस्पायडर, सिम्यूसॉफ्ट टेक्नॉलॉजीज, इंटरव्हॉल्व, पूनावाला ग्रुप, सुरोज बिल्डकॉन, दिवगी टीटीएस, एसीएस इंडस्ट्रीज, अपराटेक सॉफ्टवेअर, शेफ्लर टेक्नॉलॉजीज, ॲटलस कॉप्को, एसीई डिझायनर्स, शोरत इनोव्हेशन्स यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. प्लेसमेंटचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, आणि सिव्हिल या कोअर शाखांतील विद्यार्थ्यांनीही आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये आकर्षक वेतन पॅकेजसह नोकऱ्या मिळवत आपल्या गुणवत्तेची प्रभावी छाप पाडली आहे..या यशाबद्दल निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे विश्वस्त अॅड. श्री.राजेंद्र काटे, अॅड. श्री.धन्यकुमार जगताप, विराज खलाटे, रोहन देवकाते, प्रवीण पोंदकुले, डॉ. मोहन नेवसे, प्रा. निलेश नलावडे, श्री. गणपत देवकाते, सौ. आशा जराड, संस्थेचे सचिव डॉ. धनंजय ठोंबरे, यांनी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.