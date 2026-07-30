पुणे

Crime Report: जिल्हा परिषद सदस्यांच्याविरुद्ध बलात्कार, फसवणुकीचा गुन्हा ; पिडीत युवतीने आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर माळेगाव पोलिसांची कारवाई

लग्नाचे आमिष, लैंगिक अत्याचार व लाखोंची फसवणूक; आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर जिल्हा परिषद सदस्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल
Crime News

Police have stated that the accused is absconding, while the allegations remain under investigation and subject to judicial proceedings.

esakal

कल्याण पाचांगणे
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माळेगाव : युवतीला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचा तसेच लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात पणदरे (ता.बारामती ) येथील जिल्हा परिषद सदस्य मंगेश प्रताप जगताप या संशयत इसमाविरुद्ध माळेगाव पोलिस ठाण्यात बलात्कार व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. संबंधित संशयित आरोपी सध्या फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कुलदीप संकपाळ यांनी दिली.

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