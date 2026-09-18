Malegaon Tractor Attack Case: माळेगावात ट्रॅक्टरने जीवे मारण्याचा प्रयत्न; नरूटे कुटुंबीयांवर हल्ला, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा

माळेगाव : माळेगाव- शिवनगर (ता. बारामती) येथे घरासमोरील सिमेंटच्या विटांचे कंपाउंड परवानगीशिवाय ट्रॅक्टरच्या धडका देऊन पाडल्याचा तसेच ट्रॅक्टर अंगावर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आज प्रकार घडला. यावेळी विरोध करणाऱ्या नरूटे कुटुंबीयांना दगड व हाताने मारहाण करून शिवीगाळ आणि दमदाटी केल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध माळेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..अविनाश बाळकृष्ण नरूटे (वय ३४, रा. शिवनगर, माळेगाव) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी रणजीत लालासो ढोले, सुजित लालासो ढोले, तेजम सुनील ढोले, सुनील शंकर ढोले व बाळासो शंकर ढोले (सर्व रा. शिवनगर, माळेगाव) यांच्याविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यासह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. १८) रणजीत ढोले हा क्रमांक नसलेला ट्रॅक्टर घेऊन नरूटे यांच्या घरासमोर आला. ट्रॅक्टरच्या समोरील लोखंडी फरांडीने कंपाउंडला वारंवार धडक देऊन ते पाडल्याने नुकसान झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानंतर अविनाश नरूटे व त्यांचा भाऊ नंदकिशोर हे ट्रॅक्टर थांबविण्यासाठी गेले असता रणजीत याने ट्रॅक्टर त्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे..दरम्यान, सुजित ढोले, तेजम ढोले, सुनील ढोले व बाळासो ढोले यांनी जमाव करून दगड व हाताने मारहाण केली, तसेच शिवीगाळ व दमदाटी केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या घटनेत कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक देविदास साळवे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.