पुणे

Malegaon Tractor Attack Case: माळेगावात ट्रॅक्टरने जीवे मारण्याचा प्रयत्न; नरूटे कुटुंबीयांवर हल्ला, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा

ट्रॅक्टरने कंपाउंड पाडून नरूटे कुटुंबीयांवर अंगावर घालण्याचा प्रयत्न; दगडफेक, मारहाण, शिवीगाळ प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा
Attempt to Murder Using Tractor in Malegaon Shivnagar

Attempt to Murder Using Tractor in Malegaon Shivnagar

Sakal
कल्याण पाचांगणे
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माळेगाव : माळेगाव- शिवनगर (ता. बारामती) येथे घरासमोरील सिमेंटच्या विटांचे कंपाउंड परवानगीशिवाय ट्रॅक्टरच्या धडका देऊन पाडल्याचा तसेच ट्रॅक्टर अंगावर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आज प्रकार घडला. यावेळी विरोध करणाऱ्या नरूटे कुटुंबीयांना दगड व हाताने मारहाण करून शिवीगाळ आणि दमदाटी केल्याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध माळेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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