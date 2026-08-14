Malegaon Sugar Factory: माळेगाव साखर कारखान्यात सीबीजी प्रकल्पाची तयारी; सभासदांना आर्थिक फायद्याची माहिती देण्यासाठी प्रकल्प पाहणी

-कल्याण पाचांगणेमाळेगाव ; माळेगाव (ता. बारामती ) सहकारी साखर कारखान्याला अर्थीक नवी ऊर्जा मिळावी, या उद्देशाने प्रशासनाने सीबीजी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे, त्यानुसार या प्रकल्प उभारणीत अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी व सभासदांना आर्थिक फायदा समजून सांगण्यासाठी आज माळेगावच्या अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सुचनेनुसार बारामतीमधील आजीमाजी संचालक व सभासदांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील राज प्रोसेसिंग प्रकल्पांना आज भेट दिली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'गोबरधन' (GOBARdhan) राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेस 23 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुद केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत..माळेगाव कारखाना प्रशासनाकडून १५ टन क्षमतेचा सीबीजी बायोगॅस प्रकल्प उभारला जात आहे. या कारखान्याला वरील योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडून अनुदानरूपी ३० कोटी, राज्य सरकारचे १० कोटी मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त सीबीजी प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणारा आर्थिक फायदा, प्रदूषित पाणी कमी करण्याचा इरादा, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची उपलब्धता, मार्केटिंग , विज बचत, वर्षभर सुरू राहणारा सीबीजी प्रकल्प आदी मुद्यावर चर्चा होण्यासाठी खंडाळा तालुक्यातील राज प्रोसेसिंग प्रकल्पांला भेट महत्त्वाची ठरली आहे, अशी माहिती संचालक योगेश जगताप यांनी दिली..यावेळी राज प्रोसेसिंग प्रकल्पांचे प्रमुख अनिल पिसे, माळेगावचे उपाध्यक्ष नितीन शेंडे, संचालक तानाजी कोकरे, अविनाश देवकाते, विजय तावरे, गणपत खलाटे, प्रताप आटोळे, जयपाल देवकाते, देविदास गावडे, सतीश फाळके, शेखर जगताप , श्रीकांत पाटील, माजी संचालक अनिल तावरे, मदनराव देवकाते, बाळासाहेब वाबळे, अविनाश गोफणे, राजेश देवकाते, सुरेश खलाटे, राजेंद्र जगताप, प्रकाश सोरटे, रणजित धुमाळ, बाबुराव चव्हाण आदींनी प्रकल्पाबाबत निर्णायक भूमिका मांडली..माळेगावने सीबीजी प्रकल्पाची निविदा (टेंडर) प्रक्रिया सुरू केली असून, कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पुढाकारामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे, अशी माहिती उपाध्यक्ष नितीन शेंडे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली 'गोबरधन' योजना 2026-27 ते 2035-36 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. कृषी अवशेष, उसाची मळी (प्रेसमड), गोठ्यातील शेण, महानगरपालिकेतील सेंद्रिय कचरा व अन्य जैव अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन, सेंद्रिय खत आणि ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.गाेबरधन राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेअंतर्गत सीबीजी उत्पादनाला स्थिर बाजारपेठ, खरेदीची हमी, भांडवली सहाय्य, पाईपलाईन सुविधा, पतपुरवठा आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सीबीजी उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे. वाहतूक, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात सीबीजीचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखले आहे, अशी माहिती राज प्रोसेसिंग प्रकल्पांचे प्रमुख अनिल पिसे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.