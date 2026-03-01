पुणे

Baramati News: माळेगावात विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू; मदतीला धावलेल्या युवकाचाही दुर्दैवी अंत

Tragic Well Accident in Málēgāv: माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील एका विहिरीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत वयोवृद्ध शेतकरी व त्यांना वाचवण्यासाठी धावलेल्या युवकाचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
sakal

कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
