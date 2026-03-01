Baramati News: माळेगावात विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू; मदतीला धावलेल्या युवकाचाही दुर्दैवी अंत

माळेगाव : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) येथील एका विहिरीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत वयोवृद्ध शेतकरी व त्यांना वाचवण्यासाठी धावलेल्या युवकाचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..माळेगाव बुद्रुक येथील शेतकरी महारुद्र शरद भुंजे (वय ७१) हे नेहमीप्रमाणे स्वतःच्या मालकीच्या शेतातील विहिरीवर माशांना खाद्य टाकण्यासाठी गेले होते. मात्र पाण्याच्या काठावर उभे असताना त्यांचा तोल जाऊन ते थेट विहिरीत कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच गावातील तरुण मदतीसाठी धावले. यावेळी माळेगाव खुर्द येथील मोहन हणुमंत खोमणे (वय ३८) यांनी धाडसाने विहिरीत उडी टाकून भुंजे यांना पाण्याबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विहिरीची खोली व पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यांनाही आपला जीव गमवावा लागला..दुर्दैवाने या दोघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याने गावात एकच खळबळ उडाली. या घटनेनंतर पोलिसांसह ग्रामस्थांनी रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रयत्नांनी बचावकार्य हाती घेतले होते. अमोल किसन परदेशी, हनुमंत रामचंद्र परदेशी, अमोल पोपट देवकाते आदी ग्रामस्थांच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह शनिवारी रात्री उशिरा विहिरीतील पाण्याबाहेर काढण्यात यश आले..या घटनेची माहिती देताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक देविदास साळवे यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात हा अपघाती मृत्यू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार अकस्मात मृत्यूची नोंद माळेगाव पोलीस स्टेशनला करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले..दरम्यान , मयत महारुद्र भुंजे यांच्या पश्चात पत्नी, विवाहित एक मुलगा, दोन मुली, सून व नातवंडे असा परिवार आहे. ते उद्योजक अतुल भुंजे यांचे वडील होत. कष्टाळू व मनमिळावू स्वभावामुळे गावात त्यांचा मोठा सन्मान होता. तसेच, मयत मोहन खोमणे यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी, एक मुलगा व तीन लहान मुली असा परिवार आहे. .Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.घरातील कर्ता पुरुष असलेल्या मोहन यांच्या अकाली निधनाने कुटुंबावर मोठे दुःख कोसळले आहे. मदतीच्या हेतूने विहिरीत उतरलेल्या युवकाचा असा जीव गेल्याने गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रूंचा बांध फुटला होता. या दुर्दैवी घटनेमुळे माळेगाव बुद्रुक व माळेगाव खुर्द या दोन्ही गावांवर आज रविवारी शोककळा पसरली होती. नातेवाईकांसह ग्रामस्थांनी वरील मयत दोघांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात मोठी गर्दी केल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.