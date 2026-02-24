मलकापूर नगरपरिषदेमार्फत शहरात स्वच्छता मोहिम
मलकापूर, ता. २४ : येथील पालिकेने माझी वसुंधरा अभियान व स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत स्वच्छता मोहीम राबवून जनजागृती करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आरोग्य विभागाच्या पुढाकाराने सदस्य, कर्मचाऱ्यांनी लोकसहभागातून स्वच्छता मोहीम राबवली.
या मोहिमेला मलकापूर फाट्यापासून सुरू झाली. त्यानंतर यशवंत हाउसिंग सोसायटी, शिवाजीनगर परिसर, अहिल्यानगर, औदुंबर कॉलनी, शिवाजीनगर ते लक्ष्मीनगर मुख्य रस्ता आणि लक्ष्मीदेवी मंदिर परिसरात स्वच्छता केली. स्वच्छता मोहिमेनंतर संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. दर १५ दिवसांनी प्रभागनिहाय लोकसहभागातून स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा मानस नगराध्यक्ष तेजस सोनावले यांनी व्यक्त केला. या स्वच्छता मोहिमेसोबतच प्लॅस्टिक बंदीसाठी मोहीम लवकरच सुरू करू, असे प्रतिपादन उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी केले.
यावेळी मुख्याधिकारी कपिल जगताप, नियोजन सभापती सूरज शेवाळे, नगरसेविका राजश्री जगताप, नगरसेवक भीमाशंकर माऊर, सुनील खैरे, शरद पवार, प्रमोद शिंदे, नितीन काशीद, शहाजी पाटील, नितीन जगताप, अशोक पाचुंदकर, नंदकुमार साठे, अभिजित शिंदे यांच्यासह विभागप्रमुख, कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते.
मलकापूर : स्वच्छता मोहिमेत सहभागी पदाधिकारी, अधिकारी व नागरिक.
